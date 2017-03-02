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    Политика

    НАБУ сообщило детали задержания Насирова

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (8)

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    В пресс-службе НАБУ подтвердили задержание председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, уточнив, что с ним сейчас проводят следственные действия.
    Роман Насиров
    УНИАН

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главу Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова действительно задержали в ведомственной больнице "Феофания" в четверг вечером по так называемому "делу Онищенко". Информацию о задержании подтвердили СМИ в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

    Оксана Продан
    УНИАН
    Оксана Продан о новом Налоговом кодексе и Насирове

    Ранее о задержании главного фискала сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. 

    "Насиров задержан в "Феофании" во время проведения обыска в рамках расследования "газового дела", — отметили в ведомстве, уточнив, что с председателем ГФС сейчас проводят следственные действия.

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    "У нас информация, что он задержан. Сообщили ли о вручении ему подозрения — пока не можем ответить", — добавили в НАБУ.

    В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подтвердил "Украинской правде" информацию об обысках, однако не захотел раскрывать подробности, пообещав сделать это утром в пятницу.

    В четверг НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

    Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа. 

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