НАБУ сообщило детали задержания Насирова

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Главу Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Романа Насирова действительно задержали в ведомственной больнице "Феофания" в четверг вечером по так называемому "делу Онищенко". Информацию о задержании подтвердили СМИ в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Ранее о задержании главного фискала сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко.

"Насиров задержан в "Феофании" во время проведения обыска в рамках расследования "газового дела", — отметили в ведомстве, уточнив, что с председателем ГФС сейчас проводят следственные действия.

Читайте также: Должен остаться только один. Порошенко и олигархи

"У нас информация, что он задержан. Сообщили ли о вручении ему подозрения — пока не можем ответить", — добавили в НАБУ.

В то же время руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий подтвердил "Украинской правде" информацию об обысках, однако не захотел раскрывать подробности, пообещав сделать это утром в пятницу.

В четверг НАБУ и САП провели серию обысков в Государственной фискальной службе. Обыски проводятся по нескольким адресам, в том числе в центральном офисе ГФС, в рамках расследования уголовного производства, связанного "с неправомерными решениями главы ГФС Романа Насирова о рассрочке налоговых долгов предприятиям из орбиты народного депутата Александра Онищенко".

Напомним, в начале февраля между Насировым и главой Минфина Александром Данилюком возник конфликт из-за поездки первого на инаугурацию 45-го президента США Дональда Трампа.