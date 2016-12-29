Насиров: Марушевская подозревается в занижении цен на товары

КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в занижении цен на товары, заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

В качестве доказательств Насиров отметил, что после отставки Марушевской таможенные поступления в Одесской области увеличились на 30% или на 300 млн гривен, сообщает Экономическая Правда со ссылкой на статью в Reuters.

Насиров не уточнил, ведется ли следствие в отношении других должностных лиц. Согласно данным таможенных поступлений за период с января по октябрь, Одесса не выполнила план по 7 из 10 месяцев 2016 года.

Сама Марушевская отвергла обвинения и заявила, что Насиров свел на нет ее усилия по очищению портов от коррупции. По ее словам, глава ГФС блокировал ее попытки уволить коррумпированных чиновников.

Ранее сообщалось, что Насиров начал дисциплинарное производство для оглашения еще одного выговора Юлии Марушевской.

Напомним, Марушевская объявила о своем увольнении, причиной которого, по ее словам, стало "нежелание правительства поддерживать реформы".

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Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем, у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым.