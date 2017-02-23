НАПК получило запрос на проверку поездки Насирова на инаугурацию Трампа

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Национальное агентство по предотвращению коррупции получило запрос от главы Министра финансов Александра Данилюка с просьбой о проверке поездки главы Государственной фискальной службы Романа Насирова на инаугурацию президента США Дональда Трампа, сообщил глава НАПК Наталья Корчак.

По информации Данилюка, участие в мероприятиях в США, которые посещал Насиров, стоит 250 тысяч долларов. Он считает необходимым проверить, является ли эта сумма задекларированной.

"Национальное агентство получило письмо с просьбой проверить участие главы ГФС в мероприятиях, связанных с инаугурацией президента США в январе этого года. Со ссылкой на открытую информацию президентского инаугурационного комитета США, в письме отмечается, что путешествие в Вашингтон и участие в церемонии оглашения клятвы могли стоить одному лицу от 25 тыс до 1 млн долларов", — написала Корчак в Facebook.

Комментариев Насирова пока не поступало.

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