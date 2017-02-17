ГФС проверит всех закрывшихся после изменений по единому налогу ФЛП – Насиров

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины намерена проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 — начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога, заявил глава ГФС Роман Насиров.

"Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало", — цитирует УНИАН Насирова.

Как отметил глава ГФС, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых.

"Процесс проверок установлен законодательством, и он будет проходить в установленном порядке. Если бы в налоговой политике было предусмотрено, что есть отдельный порядок закрытия – без проверки. Мы проверяем согласно кодексу", — сказал Насиров.

Ранее глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова сообщила, что в 2017 году физические лица-предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос, даже если не ведут деятельность. Из-за этого за последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей.