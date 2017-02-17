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    Экономика

    ГФС проверит всех закрывшихся после изменений по единому налогу ФЛП – Насиров

    (обновлено: )27501
    Как заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе в Украине открылось 28 тысяч новых.
    Роман Насиров. Архивное фото
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины намерена проверить всех физических лиц-предпринимателей, которые закрылись в конце декабря 2016 — начале января 2017 года после внесения изменений в законодательство относительно уплаты единого налога, заявил глава ГФС Роман Насиров.

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    "Многие из тех, кто закрылись, это были неработающие субъекты хозяйственной деятельности. Причем не работали они уже год или два. Поэтому их проверить не так трудно. Но были и такие случаи, когда мы понимаем, но это трудно доказать, что предприятие работало, но просто ничего не декларировало", — цитирует УНИАН Насирова.

    Как отметил глава ГФС, наряду с закрытием нерабочих субъектов хозяйствования в январе открылось 28 тысяч новых.

    "Процесс проверок установлен законодательством, и он будет проходить в установленном порядке. Если бы в налоговой политике было предусмотрено, что есть отдельный порядок закрытия – без проверки. Мы проверяем согласно кодексу", — сказал Насиров.

    Ранее глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова сообщила, что в 2017 году физические лица-предприниматели должны уплачивать единый социальный взнос, даже если не ведут деятельность. Из-за этого за последнюю неделю декабря 2016 года было закрыто около 10 тысяч частных предпринимателей.

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