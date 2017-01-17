Бизнес ищет, как обойти уплату повышенных налогов - Гольдарб

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен, которое предложило правительство премьера Владимира Гройсмана, обернулось ростом налогов, в частности, для малого бизнеса, который работает на упрощенной системе налогообложения. В 2017 году физлица-предприниматели заплатят на 9 тыс. гривен больше единого налога и единого социального взноса по сравнению с 2016 годом.

В этой связи юристы и бухгалтеры ищут способы оптимизации налогообложения, заявил руководитель общественной организации "Публичный аудит" Максим Гольдарб на пресс-конференции на тему "Валютный сценарий от "Публичного аудита": доллар по 65 грн?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Люди уже ищут выход из ситуации, которую придумали Гройсман и Порошенко. Для чего придумали 3200 минимальную зарплату? Нежели резко озаботились проблемами населения? Какая чушь! Они тем самым хотели увеличить зарплатную базу, это значит, что увеличиваются налоги на эту зарплатную базу. Это можно делать, когда бизнес развивается, а когда сжимается, когда нет рынков для наших товаров, то бизнес будет делать так, чтобы не платить лишние налоги", — заявил Гольдарб.

По его словам, юристы предложили увольнять работников и заключать с ними гражданские договоры.

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"Людей будут увольнять, у нас начнутся официальные сокращения должностей, штатов. Люди официально не будут работать. Физлица-предприниматели, которые закрылись, побегут на биржу труда, государство им полгода будет платить среднюю зарплату, это уже удар по бюджету.

А чтобы уйти от штрафов и прочей ерунды, будут заключатmся гражданско-правовые договоры об оказании какой-то разовой услуги. И пусть доказчывают, что это устоявшиеся трудовые отношения", — отметил эксперт.

"К чему это приведет? Даже те, кто платили ЕСВ и хоть как-то честно содержали штат сотрудников, уйдут в тень. Вот результат так называемой "реформы 3200", — добавил он.

Как сообщалось ранее, в конце 2016 года были закрыты свыше 100 тысяч зарегистрированных физлиц-предпринимателей в связи с изменением условий оплаты ЕСВ. Даже при отсутствии дохода, они обязаны платить взнос в размере 704 грн ежемесячно.