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    Живем, как в Европе. Эксперт о налогообложении в Украине

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    Экономика Украины. Падение гривны (301)

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    Уплата налогов не только с доходов, но и с расходов даст украинцам почувствовать как живут в Европе, например, в Германии, где такие налоги обязательны, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Наталья Печорина, РИА Новости Украины

    В Украине обсуждаются планы по всеобщему декларированию имущества и сбережений граждан, а также по контролю расходов и уплате налогов в случае отсутствия легального происхождения потраченных средств. 

    Такая практика применяется в странах Европы, поэтому когда украинцы начнут платить налоги с расходов, они почувствуют приближение к европейским условиям жизни, заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко на пресс-конференции на тему "Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

    Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе
    УНИАН
    Эксперт о проекте либерального Налогового кодекса

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    "Я за то, чтобы доходы и расходы населения облагались налогом, чтобы все почувствовали, как жить в Европе", — заявил Охрименко.

    По его словам, в Европе практикуют псевдокредитование, чтобы подтвердить превышение расходов над доходами. Однако, в Украине банковская система находится в кризисе, и с ее помощью нельзя оправдать свои расходы.

    Эксперт также напомнил, что в настоящее время многие политики приветствуют введение "нулевой" декларации, хотя когда ее предложил министр налогов и сборов Александр Клименко, это предложение очень сильно критиковали.

    По его словам, "нулевая" декларация приведет к "выбеливанию" теневых доходов и в то же время резко увеличит безработицу.

    "Я бы введение нулевой декларации растянул бы на десять лет. При этом нужно запретить декларировать наличные. Тогда бы все, у кого на руках наличные деньги, помещали их в банк на депозиты или инвестировали бы в экономику. Но декларирование — не главная наша проблема. В Украине нет политической стабильности", — добавил Охрименко.

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