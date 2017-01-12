Данилюк: снова легализовать налоговую милицию не стоит

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Исправлять техническую ошибку Верховной Рады, в результате которой налоговая милиция уже с 1 января 2017 года объявлена вне закона не стоит.

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В ближайшие дни Минфин внесет на рассмотрение правительства законопроект о создании Финансовой полиции, чего ждет бизнес и о которой говорится в меморандуме с МВФ.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк на странице в Facebook.

Министр финансов анонсировал изменения после создания финансовой полиции. Это, по его словам, изменение силового подхода на аналитический, сокращение штата с 15 тыс. человек до 2,5 тыс. человек, невмешательство в работу честного бизнеса, обновление персонала через прозрачный конкурс, а также зарплаты, которые уменьшат риск коррупции и дадут возможность привлекать лучшие кадры.

Ранее советник главы Минфина Яна Бугримова заявляла, что Министерство финансов рассчитывало провести ликвидацию налоговой милиции и создать на ее месте службу финансовых расследований до конца 2016 года.