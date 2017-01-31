Эксперт о проекте либерального Налогового кодекса

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Ассоциация плательщиков налогов Украины подготовила новый проект либерального налогового кодекса, который в апреле представит в Верховной Раде Украины, сообщил глава организации Григол Катамадзе на пресс-конференции на тему "Новые налоги и акцизы. Как будет выживать бизнес?", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"В декабре прошлого года мы презентовали либеральный налоговый кодекс. В апреле его представят в Верховной Раде, и если законодатели примут документ, то через полгода, с нового отчетного периода, в Украине будет действовать новая система налогов", — сообщил Катамадзе.

При этом он отметил, что в проекте кодекса предлагается объединить налог на доходы физлиц с единым социальным взносом. В 2018 году ставка такого налога будет 32%, а затем будет снижена до 28% в 2019 году и до 20% — в 2020.

Кроме того, по словам Катамадзе, в кодексе предлагается альтернатива упрощенной системе налогообложения в виде деятельности микробизнеса и малого бизнеса, которые будут платить налоги по разным ставкам и для которых будет установлен годовой оборот в 1 миллион гривен и 1,5 миллиона гривен соответственно.

"Если примем либеральный налоговый кодекс, то к 2020 году мы будет жить в другой Украине", — подчеркнул Катамадзе.

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Как сообщалось ранее, с 1 января 2017 года в Украине установлен размер минимальной зарплаты на уровне 3200 гривен. Повышение минимальной зарплаты до 3200 гривен обернулось двукратным ростом налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, зарегистрированные физлица-предприниматели даже в отсутствие дохода обязаны платить единый социальный взнос.

По данным сервиса Opendatabot, за три недели декабря 2016 года свои малые предприятия закрыли примерно 120 тысяч человек (всего их 680 тысяч).

Кроме того, с 1 января выросли акцизы на алкоголь: на ликероводочную продукцию на 20%, на пиво, вино и сидр на 12%. Специалисты рынка утверждают, что теневой рынок водки в 2017 году может вырасти до 65% против 50% в прошлом. Также на 40% увеличен акциз на табачные изделия.