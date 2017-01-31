В Украине необходимо пересматривать налоги - эксперт

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Почти на 14% подорожало в Украине производство сельхозпродукции за год. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В частности, совокупные затраты на производство растениеводческой продукции выросли более чем 10,5%, а животноводческой — почти на 21%.

Насколько обоснована цифра в 14 % рассказала в эфире радиостанции Голос Столицы директор аграрных консультационных программ Лина Доценко.

"Я не знаю, откуда взялась эта цифра, но, наверное, возможно, какие-то общие тенденции это показывает. Главное – не цифра, на самом деле главное – это то, что производство дорожает, затраты на производство дорожают и, конечно же, правительство должно на это реагировать исключительно рыночными способами. Рыночные способы – это всегда улучшение бизнес-климата, это всегда какие-то реформы, которые связаны с уменьшением давления на бизнес. Поэтому, конечно же, необходимо пересматривать налоги. У нас налоги, чтобы не говорили, абсолютно завышены, они неадекватны, один ПДВ 20% и т.д. В нормальных странах такого нет. Это гигантские сумы", — считает эксперт.

Напомним, ранее бывший министр-экономики Виктор Суслов в эфире "ГС" прокомментировал, с какими экономическими показателями Украина вошла в 2017-ый год, что будет дальше, и когда закончится кризис.