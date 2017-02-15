"Мать-коррупция зовет". Конфликт Тимошенко и Гройсмана в фотожабах

Отношения между премьером Владимиром Гройсманом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко накалились до предела. В День святого Валентина политики обменялись "любезностями": премьер назвал Тимошенко "мамой коррупции", а она его в ответ — "неадекватом".

Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы по данныму конфликту.

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В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента.