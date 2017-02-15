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    Фотоленты

    "Мать-коррупция зовет". Конфликт Тимошенко и Гройсмана в фотожабах

    (обновлено: )27420
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Соцсети
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    facebook.com/Леонид Лукашенко
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Соцсети
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы
    Соцсети

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    Конфликт между Гройсманом и Тимошенко. Фотожабы

    Отношения между премьером Владимиром Гройсманом и лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко накалились до предела. В День святого Валентина политики обменялись "любезностями": премьер назвал Тимошенко "мамой коррупции", а она его в ответ — "неадекватом".

    Агентство РИА Новости Украина собрало лучшие фотожабы по данныму конфликту.

    Читайте также: Карасев о заявлениях Тимошенко и атаке на Гройсмана

    В минувшую пятницу "Батькивщина" предложила Раде отправить в отставку премьера, соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте парламента. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Юлия Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента.

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