Саакашвили: моральный урод Насиров хочет уволить Марушевскую

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина.Политическая сила бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили обнародует документы, подтверждающие участие главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в масштабной коррупции. С таким заявлением выступил сам Саакашвили.

Ранее Насиров заявил, что экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в занижении цен на товары.

Читайте также — Одесская таможня: конфликт Марушевская-Насиров и "странные грузины"

"Моральный урод Насиров решил посадить в тюрьму единственного начальника таможни периода независимой Украины, который не брал взяток — Юлию Марушевскую. В ближайшие дни РУХ НОВЫХ СИЛ обнародует документы по личному участию Насирова в масштабной коррупции. По этим фактам Наисрову уже точно придется сесть", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. официально ГФС уволила Марушевскую 5 декабря.