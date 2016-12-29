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Саакашвили: моральный урод Насиров хочет уволить Марушевскую

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Бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашавили обещает в ближайшее время обнародовать "документы по личному участию Насирова в масштабной коррупции".
Юлия Марушевская и Михаил Саакашвили. Архивное фото
Фото УКРОП.org

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина.Политическая сила бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили обнародует документы, подтверждающие участие главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в масштабной коррупции. С таким заявлением выступил сам Саакашвили.

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Ранее Насиров заявил, что экс-глава Одесской таможни Юлия Марушевская подозревается в занижении цен на товары.

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"Моральный урод Насиров решил посадить в тюрьму единственного начальника таможни периода независимой Украины, который не брал взяток — Юлию Марушевскую. В ближайшие дни РУХ НОВЫХ СИЛ обнародует документы по личному участию Насирова в масштабной коррупции. По этим фактам Наисрову уже точно придется сесть", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Напомним, Марушевская была назначена главой Одесской таможни в прошлом году, основным ее лозунгом было реформирование таможни. Между тем у нее возник открытый конфликт с главой Государственной фискальной службы Романом Насировым. официально ГФС уволила Марушевскую 5 декабря.

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