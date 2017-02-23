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    Экономика

    Насиров предложил отменить обязательную проверку ФЛП при закрытии

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    Как сообщил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, следует пересмотреть приказы по нормам закрытия ФЛП и создать более конкретные требования.
    Государственная фискальная служба Украины
    Государственная фискальная служба Украины/Facebook

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Государственная фискальная служба Украины выступила с предложениями по пересмотру критериев для проведения обязательной проверки физлиц-предпринимателей при закрытии и упрощении процедуры снятия их с налогового учета, сообщил глава ГФС Роман Насиров.

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    Как отметил Насиров, в соответствии с действующим законодательством ГФС обязана проверить каждое физическое лицо-предпринимателя в процессе его ликвидации. В то же время, учитывая нынешние нововведения о необходимости уплаты ФЛП единого взноса даже при отсутствии прибыли, за полтора месяца текущего года около 330 000 предпринимателей прекратили свою деятельность. При этом большинство закрытых ФЛП были "спящими" и давно не вели хозяйственную деятельность.

    "На этот счет существует два приказа Минфина. Один из них касается ЕСВ, второй — всех остальных налогов. Мы считаем, что следует пересмотреть эти приказы и создать более конкретные требования — в каких случаях, в зависимости от критериев того физлица-предпринимателя, который закрывается, которая нужна или не нужна проверка", — цитирует Насирова пресс-служба ГФС.

    Напомним, с 1 января вступили в силу изменения законодательства, согласно которым предприниматели должны платить ЕСВ в размере 704 грн в месяц, даже если ничего не заработали.

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