Закрытие ФЛП: декларацию все равно придется заполнять

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Почти 160 тысяч частных предприятий закрыли украинцы за три недели 2017 года. Причина в том, что с 1 января отдельные категории физических лиц-предпринимателей, в частности второй и третьей групп, будут платить единый социальный взнос в размере 704 гривен в месяц.

Эта норма касается и тех, кто перешел на общую систему налогообложения и по старым правилам мог не платить ЕСВ, если показывал нулевые прибыли. Таких предпринимателей называли "спящими".

Также предпринимателей ждет фискальная проверка. А в конца 2016 года на портале государственных услуг iGov была запущена функция прекращения предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя онлайн. Это позволяет физически не являться к регистратору.

Подробнее о процедуре закрытия ФЛП в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала налоговый консультант Вера Ковальчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи є термін, протягом якого податкова має перевірити закритий ФОП?

— Ні, сталого терміну немає. Податкова перевіряє у порядку черги. Черги великі. Ми надіємося на те, що ті підприємці, які останніх три роки не показували діяльність, були нульові прибутки, пройдуть цю процедуру без проблем. Може, за пошвидченою якоюсь методикою. Якщо немає боргів по податках та платежах за попередні періоди.

Яка процедура перевірки ФОП?

— Податкова перевіряє, чи немає у підприємця податкових боргів за попередні періоди або несплаченої пені та недоїмки. Підприємець сплачує платежі, податкова перевіряє, чи всі декларації подані за попередні періоди, чи повністю всі вимоги законодавства виконав підприємець стосовно своєї діяльності і не має боргів за попередній період у Пенсійному фонді, може, ще якась діяльність в нього була. Чи немає там касових апаратів, не знятих з реєстрації. Тобто всі процедури, дивлячись від того, якою діяльністю займався цей підприємець.

Які проблеми в нього можуть виникнути під час такої перевірки, навіть якщо він сплатив всі податки, подав вчасно звітність?

— Йому доведеться просто почекати в черзі, тому що таких підприємців досить багато, за останніх два тижні ті підприємці, які не працювали, знялися з обліку для того, щоб не сплачувати ЄСВ у розмірі 704 грн.

Поки йде така перевірка, за цей час ці 704 гривні він має сплатити?

— Ні. Поки що податкова своїм листом повідомила, що ті ФОП, які впродовж січня закриються, не будуть зобов'язані сплачувати ці податки. Тобто є час подати заяву до державного реєстратора про закриття. Там досить великі черги, зараз всі масово подумали, що якщо ФОП не працює, то краще його закрити. Тому що податковій також дуже складно адмініструвати масу ФОП, які не показують діяльність.

Чи має підприємець подавати якісь звіти та декларації за рік, у якому він вирішив закритись?

— Звичайно. Він повинен відзвітуватися за 2016 рік. Зараз іде як раз декларування доходів за 2016 рік. Він повинен подати свої звіти, якщо не було діяльності, і ще за ось цей кусочок періодів, коли він не працює, він також повинен подати одну таку саму пусту декларацію.

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Якщо підприємець вже закрив у реєстратора ФОП й чекає на перевірку податкової, чи може він відкрити новий ФОП?

— Має бути відкрита нова картка в податковій. Якщо в підприємця є стара облікова картка, може, якось податкова це технічно вирішить більш швидше.

Можна вважати масове закриття ФОП своєрідним очищенням системи?

— Не системи. Будемо казати, що якщо ФОП три роки не показує свою діяльність, то він дійсно не працює як підприємець. Він може працювати на основному місці роботи, він може працювати за сумісництвом, йому дійсно це підприємство, статус підприємця не потрібен. Зараз краще знятися з реєстрації, і тоді вже податкова буде бачити конкретну кількість підприємців, які реально працюють, на які планові показники можна виходити за податками та зборами. Тобто єдиний негатив — це були ще, наприклад, жінки, які знаходилися у декретній відпустці. Вони не хотіли втрачати статус підприємця, але поки що не працювали, тому що дитина маленька, немає такого. Ще були такі підприємці, вони знаходилися у декретній відпустці по догляду за дитиною, вони не хотіли втрачати статус підприємця, тому що планували почати знову підприємницьку діяльність, якщо буде можливість десь дитину на когось залишати. І вони не сплачували ЄСВ. Будемо вважати, що дітки підростуть, і вони вийдуть на свою підприємницьку діяльність, і буде досить все успішно. Ті ФОП, які працюють, будуть працювати в подальшому, будуть дивитися вже на свою діяльність, за якою групою чи за якою системою її проводити, щоб можна було сплачувати ЄСВ. Тому що все одно цей внесок буде врахований при розрахунку пенсії цього ФОП.

Ранее народный депутат Андрей Журжий в эфире Голоса Столицы заявил, что Насиров препятствует раскрытию публичной информации о НДС, и из-за его деятельности страдает бизнес.

Напомним, эксперты Сергей Доротич и Анна Винниченко в эфире "ГС" прокомментировали изменение налогового законодательства для общественных благотворительных организаций.



