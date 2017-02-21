Итальянские предприниматели: в Донбасс выгодно инвестировать

РИА Новости Украина

С 21 по 23 февраля пять итальянских предпринимателей и инвесторов находятся с визитом в ДНР. Они хотят лично ознакомиться с ситуацией и наладить контакты с местными организациями и предпринимателями. По их мнению, экономика может и должна предшествовать политике.

Накануне визита Спутник Италия взял интервью у главы делегации от Ассоциации Ломбардия-Россия Джанматтео Феррари (Gianmatteo Ferrari).

Что вас подтолкнуло организовать подобную поездку?

— В ноябре прошлого года и я, и наш секретарь Лука Бертони были членами делегации, которая побывала в ДНР. Мы хотели повторить инициативу предпринимателей Венето, поскольку мы хотим помочь жителям Донецка и Луганска восстановить предприятия, которых у них больше нет.

Из-за войны экономика ДНР снизилась — практически упала до нуля, но все ее очень хотят восстановить. Что именно итальянские предприниматели и инвесторы могут сделать, чтобы улучшить ситуацию?

— В обеих республиках есть угольные шахты, сталелитейные заводы, электростанции, но им не хватает знаний о сельскохозяйственной отрасли, и мы бы хотели помочь им, привезти предпринимателей из этой отрасли, чтобы они могли инвестировать и помогать людям открывать свой бизнес. Например, сыроварни, чтобы можно было перерабатывать молоко и делать сыр, или теплицы, чтобы выращивать овощи и так далее. Мы не предлагаем нашим предпринимателям переносить свое производство, ясно, что продукты будут производиться в двух республиках и останутся в них же, а не пойдут на экспорт в Европу.

Какие возможности это дает итальянским производителям?

— В Донбассе существуют различные налоговые и правовые льготы. Об этом мы узнали во время первой поездки в ноябре. Нам сказали, что иностранные предприниматели, которые захотят инвестировать в эти республики, освобождаются от налогов на 20 лет, если не больше. И еще одна выгода заключается в следующем: речь идет об экономике, которая должна вырасти с нуля, зарплаты низкие, и прожиточный минимум крайне низкий. Наши предприниматели, разумеется, учитывают экономическую сторону, но они, скорее, заинтересованы в том, чтобы помочь людям встать на ноги. Отсутствие налогов, конечно, хороший стимул, но не это главное.

Италия серьезно пострадала от санкций, введенных против России. По вашему мнению, после вашей поездки итальянские предприниматели смогут экспортировать свою продукцию в Россию через ДНР в обход эмбарго?

— Разумеется, есть и такой вариант. Итальянское сельское хозяйство потеряло на экспорте около 4-5 млрд. Если кто-то откроет свое производство продуктов, подпавших эмбарго, в одной из двух республик, вероятно, сможет экспортировать их и в Россию. Но это не главная наша задача. Это лишь одна из возможностей, которая могла бы нам представиться.

Планируете ли вы подписывать соглашения с местными властями?

— Пока что речь идет об исключительно ознакомительной поездке. Члены делегации посмотрят обстановку, постараются понять, что требуется и как воплотить все необходимое на деле. И, если все пойдет хорошо, думаю, состоится второй визит, во время которого и начнется продуктивное сотрудничество.

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Планируете ли вы подобный визит в Луганскую Народную Республику?

— Во время этой поездки точно нет, поскольку мы не укладываемся по времени. Посмотрим, возможно, в будущем мы сможем организовать поездку и в Луганск.

Последний визит итальянских парламентариев в Крым спровоцировал острую реакцию Генконсульства Украины в Милане. Им было направлено официальное предупреждение, согласно которому их поездка нарушала украинские законы. Вы избежали давления?

— Пока что нам ничего не сообщали. Стоит упомянуть, что нас внесли в черный список еще после первой поездки. У украинского правительства есть сайт, на котором они публикуют имена людей, посетивших Донецк или Луганск, и о нас уже все знают. Хотя, если бы на нас и давили, мы все равно бы не остановились. Нас это мало волнует.