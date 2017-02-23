КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Частные предприниматели проводят под зданием Верховной Рады митингуют против восстановления налоговой милиции, сообщила народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Светлана Залищук.

"Рада хочет протянуть закон для возвращения налоговой милиции. С нарушением регламента конечно же. Под парламентом предприниматели проводят акцию и требуют не допустить этого", — написала Залищук на своей странице в Facebook.

Facebook Светланы Залищук Предприниматели пикетирую Раду против восстановления налоговой полиции

Ранее во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства). Спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политике Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировали трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждают, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции. Южанина, в свою очередь, отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.