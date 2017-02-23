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    Политика

    В Раде заблокировали трибуну из-за налоговой милиции

    (обновлено: )42210
    Спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением документа предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов заблокировала трибуну.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Во время утреннего заседания Верховной Рады в зале возникла дискуссия вокруг поправок в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства).

    Протест под Радой против возобновления работы налоговой милиции
    УНИАН
    Акция под Радой против восстановления налоговой милиции

    Спикер парламента Андрей Парубий перед рассмотрением законопроекта №0940 предоставил слово главе Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нине Южаниной ("Блок Петра Порошенко"), однако группа народных депутатов, среди которых представители разных фракций, с криками "Ганьба!" заблокировала трибуну, заявив о нарушении Регламента парламента. Они утверждают, что в Раде пытаются "протащить" законопроект о восстановлении налоговой милиции.

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    Южанина в свою очередь отметила, что речь идет лишь о технических правках, а не восстановлении ликвидированного органа.

    Напомним, в декабре Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон №5368 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно улучшения инвестиционного климата в Украине)". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что данная инициатива направлена на улучшение инвестиционного климата в Украине за счет упрощения налоговой системы, повышения прозрачности и качества администрирования налогов, ликвидации распространенных схем уклонения от налогообложения, устранение несогласованностей. Данный закон предусматривает ликвидацию налоговой милиции.

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