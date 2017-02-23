Япония направила протест РФ по заявлению о размещении дивизии на Курилах

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина, Екатерина Плясункова. Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, сообщил, что Токио направило по дипломатическим каналам протест России после заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о намерении Москвы разместить дивизию на Курильских островах в 2017 году.

"Протест был направлен по дипломатическим каналам 22 и 23 числа. Прискорбно, если ВС России усилят военное присутствие на северных территориях (так в Японии называют южные острова Курильской гряды). Это идет вразрез с позицией нашего государства", — подчеркнул Суга на пресс-конференции.

Министр обороны России, выступая в Госдуме РФ, в среду заявил, что ведомство рассчитывает "в этом году закончить размещение трех дивизий на западной и юго-западной границе". В частности он подчеркнул, что "продолжается активная работа по защите Курил", где в этом году также "должна разместиться дивизия".

Вместе с тем председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что у Японии нет никаких оснований, ни юридических, ни политических для протестов по поводу планов России разместить на Курильских островах дивизии.

"Ритуальные протесты, не вносящие никаких новых элементов в и без того сложный российско-японский диалог. Оснований для протестов нет никаких — ни юридических, ни политических", — отметил Косачев.

По его словам, Россия на законных основаниях обеспечивает свою безопасность в пределах собственной территории, при этом, подчеркнул сенатор, она делает это и с учетом действий других региональных держав, "не всегда понятных и не всегда предсказуемых".

Япония претендует на южные острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи. Передачу ей этих островов Япония поставила условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.