Политика раздора. Японский премьер собирается к Трампу на ковер

РИА Новости Украина

Встреча премьер-министра Японии Абэ и президента США Трампа назначена на 10 февраля в Вашингтоне. Вместе с Абэ на встречу планируют выехать министр иностранных дел Японии Кисида Фумио, министр финансов Асо Таро и министр экономики Сэко Хиросигэ, сообщает Sputnik.

Экономические вопросы стали одними из самых тревожных для Японии в связи с приходом Трампа к власти. Трамп уже подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Взамен новая администрация США предлагает вести переговоры о двусторонних экономических соглашениях, при этом судьба ТТП остается под вопросом. На заседании правительства 1 февраля Абэ заявил, что намерен обсудить с Трампом ряд экономических вопросов: "Одной из тем будет то, как Япония может помочь в создании рабочих мест, способствовать повышению производительности труда и повышения конкурентоспособности промышленного сектора США".

По данным Kyodo, среди проектов, которые японский премьер готовит для предстоящей встречи, — строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в Техасе и Калифорнии. Параллельно с этим планируется начать производство 3 тысяч новых вагонов поездов и метро. К возможным проектам можно причислить также разработку месторождений сланцевой нефти. Сюда же относятся и уже объявленные планы Toyota инвестировать в США до 10 млрд. долларов в течение 5 лет, а также планы телекоммуникационной SoftBank вложить в американскую экономику до 50 млрд. долларов.

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В целом, по данным японских СМИ, Япония может инвестировать в инфраструктурные проекты США около 150 млрд. долларов, что позволит создать 700 тысяч рабочих мест. В Токио полагают что эти предложения не могут не понравиться Трампу, ведь это именно то, за что он ратует.

Комментирует глава Центра японских исследований ИДВ Валерий Кистанов: "Одна из обеспокоенностей Японии в отношениях с США была снята во время недавнего визита министра обороны Мэтисса, который подтвердил незыблемость союзнических отношений. В том числе в отношении пятой статьи Договора о безопасности, которая предусматривает защиту Японии со стороны Америки в случае нападения на нее третьей страны. Было подтверждено, что острова Сенкаку, на которые претендует Китай, также подпадают под действие Договора безопасности. Мэтисс успокоил японцев и в отношении разделения финансового бремени по содержанию американских баз, назвав Японию "образцом" финансовой дисциплины. Этот вопрос был очень болезненным для Японии, так как страна уже оплачивает 80% расходов. Мэтисс не сказал, что Япония должна платить больше, но он не сказал и то, что "мы удовлетворены обозначенной суммой". Поэтому теоретически нельзя исключать, что этот вопрос всплывет во время разговора с Трампом.

Что касается экономической составляющей, конечно, выход США из ТТП стал сильным ударом по планам Абэ, так как он делал на это соглашение ставку как на одно из средств оживления японской промышленности и активизации японской экономики. Теперь этих надежд не стало, а можно ли будет вдохнуть жизнь в этот проект без США весьма проблематично. Видимо, на переговорах с Трампом будет положено начало консультациям о двусторонних торгово-экономических связях. Наверняка зайдет речь и о намерении Трампа пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле NAFTA, плодами которого Япония активно пользуется. Чтобы смягчить прессинг со стороны Трампа, который требует более справедливого, по его мнению, порядка в двусторонних экономических отношениях, Абэ заготовил целый план по содействию развития американской внутренней инфраструктуры – транспорт, энергетика, производство, куда Япония будет вкладывать большие суммы, доказывая свою полезность и незаменимость…"

Кистанов не исключил и того, что в Вашингтоне будет затронут и вопрос отношений России и Японии: "Думаю, Абэ попытается выяснить позицию Трампа по поводу японо-российских отношений: территориальной проблемы, подписания мирного договора, участие Японии в совместных с Россией проектах в нарушение санкций и т.д. Обама критиковал Абэ, позиция же Трампа пока неизвестна. Он не единожды высказывал пожелание наладить отношения с Россией, и, если Трамп пойдет в этом направлении, то, как считают в Японии, это чревато тем, что позиция Путина по вопросу островов ужесточится. Так что, Абэ наверняка попробует прозондировать и этот вопрос тоже".

Неизвестно, будет ли Абэ пытаться довести до Трампа свою позицию о развитии российско-японского экономического сотрудничества на пути к мирному договору и о планах совместной с Россией хозяйственной деятельности на Южных Курилах, но встречи ждать осталось недолго…