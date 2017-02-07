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    Аналитика и комментарии

    Бандера или ЕС? Соцсети поговорили о "подножке" от Качиньского

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    Украина - Польша: патриотизм и раздор (80)

    (обновлено: )52640
    Украинцев поставили перед непростым выбором: либо отказаться от популяризации культа Степана Бандеры, либо от ассоциации с Евросоюзом…. Как отреагировали на это предложение сами украинцы в соцсетях?
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Alik Keplicz

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украине с Бандерой путь в Европу закрыт. Так полагает глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявивший, что Украина "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. "Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине создавался культ людей, совершивших геноцид против поляков", – заявил Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy. 

    Разные трактовки роли Бандеры в истории обеих стран уже давно стали камнем преткновения для польско-украинских отношений. Польские власти неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях.  

    А вот в украинском сегменте соцсетей мнения на этот счет разнятся весьма кардинально. "А как Германия с Гитлером вошла? Как Италия с Муссолини, Испания с Франко? Как-то же они уже в эту Европу пролезли — со всем своим прошлым…", — пишут в соцсетях. Иные же считают, что "у поляков есть четкий план, с конечными целями — им нужна граница 1939 года" и предостерегают, что сложившаяся ситуация очень напоминает рыбалку, "в которой Украина — рыба, а Бандера — наживка". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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