Бандера или ЕС? Соцсети поговорили о "подножке" от Качиньского

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украине с Бандерой путь в Европу закрыт. Так полагает глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявивший, что Украина "не войдет в Европу" с культом лидера Организации украинских националистов (ОУН) Степана Бандеры. "Мы не можем годами соглашаться, чтобы в Украине создавался культ людей, совершивших геноцид против поляков", – заявил Качиньский в интервью изданию Do Rzeczy.

Разные трактовки роли Бандеры в истории обеих стран уже давно стали камнем преткновения для польско-украинских отношений. Польские власти неоднократно заявляли о негативном отношении к официальным украинским мероприятиям в память об ОУН-УПА и ее активных деятелях.

А вот в украинском сегменте соцсетей мнения на этот счет разнятся весьма кардинально. "А как Германия с Гитлером вошла? Как Италия с Муссолини, Испания с Франко? Как-то же они уже в эту Европу пролезли — со всем своим прошлым…", — пишут в соцсетях. Иные же считают, что "у поляков есть четкий план, с конечными целями — им нужна граница 1939 года" и предостерегают, что сложившаяся ситуация очень напоминает рыбалку, "в которой Украина — рыба, а Бандера — наживка".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook