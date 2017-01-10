Южная Корея отказалась от совместных учений с США и Японией – СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Южная Корея не приняла предложения США и Японии провести совместные военные учения против подводных лодок КНДР, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на осведомленные источники.

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Учения предлагалось провести на основе подписанного в ноябре соглашения с Японией об обмене секретными данными в области безопасности и обороны (GSOMIA). Однако, как отмечает газета, южнокорейская сторона выступила против, сославшись на то, что такие учения проводить пока не время.

Отношения между Токио и Сеулом осложнились в очередной раз из-за различий во взглядах на проблему кореянок из борделей для японских солдат в годы Второй мировой войны. К тому же в Южной Корее в декабре был объявлен импичмент президенту страны Пак Кын Хе, и она временно отстранена от власти, пока Конституционный суд в течение полугода не вынесет окончательное решение о ее дальнейшей судьбе.

С другой стороны, есть предположение, что Сеул руководствовался опасениями дальнейшего обострения отношений с Китаем, который озабочен планами размещения в Южной Корее новейших американских противоракетных систем THAAD.