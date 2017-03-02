наверх
02.03.201715:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    ЧП в Киевсовете. Угрозы в адрес Кличко вылились в драку

    (обновлено: )78740
    Конфликт произошел после того, как народный депутат Верховной Рады от "Свободы" Юрий Левченко призвал "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.
    канал "Обозреватель ТВ" в YouTube

    На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты от фракции "Свобода" и "Солидарность", сообщает издание "44.ua".

    По данным издания, драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.

    Драка в Верховной Раде 9 февраля с участием Сергея Лещенко
    УНИАН
    Драки в Раде. Как остановить дебоширов?

    "Виталий Владимирович (Кличко — Ред.) должен был бы подать в отставку. И если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед", — сказал Левченко.

    В ответ на реплику нардепа, Харченко потребовал направить жалобу в ГПУ, после чего Назаренко попытался его ударить.

    По состоянию на 12:15 в Киевсовете объявили о перерыве в заседании.

    Напомним, ранее на сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Шахта "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Национальный банк Украины
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Флаги Украины и Европейского Союза
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация