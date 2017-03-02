ЧП в Киевсовете. Угрозы в адрес Кличко вылились в драку

На пленарном заседании Киевского горсовета в четверг подрались депутаты от фракции "Свобода" и "Солидарность", сообщает издание "44.ua".

По данным издания, драка произошла между депутатом от фракции "Свобода" Владимиром Назаренко и депутатом от "Солидарности" Александром Харченко. Конфликт произошел после того, как депутат парламента от "Свободы" Юрий Левченко пригрозил "вынести ногами вперед" мэра Киева Виталия Кличко.

"Виталий Владимирович (Кличко — Ред.) должен был бы подать в отставку. И если он это не сделает в ближайшее время, то киевская община вынесет его, возможно, даже ногами вперед", — сказал Левченко.

В ответ на реплику нардепа, Харченко потребовал направить жалобу в ГПУ, после чего Назаренко попытался его ударить.

По состоянию на 12:15 в Киевсовете объявили о перерыве в заседании.

Напомним, ранее на сессии Черкасского областного совета произошла драка в связи с тем, что один из докладчиков отказался выступать на украинском языке и заявил, что "на русском ему общаться удобнее".