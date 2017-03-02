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    Точка зрения

    Шах и мат. Власть начинает атаку на информпространство – эксперт

    Тема:

    Неугодные СМИ. Власть против медиа (22)

    (обновлено: )21401
    Глава правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко в эфире "ГС" прокомментировал доктрину СНБО об информбезопасности и заявил, что регулирование интернета властью недопустимо.
    Пресс-конференция. Архивное фото
    JOE KLAMAR / AFP

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О доктрине информационной безопасности Украины» и утвердил доктрину. Соответствующий указ подписан 25 февраля. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

    Интернет-пользователи уже выступили против этого документа.

    Какие последствия повлечет такое решение президента, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал председатель правления Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder
    Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только

    Як ви ставитеся до рішення РНБО про доктрину інформаційної безпеки? Які деталі вас бентежать, на що звертаєте увагу зараз? 

    — На мій погляд, указ президента — це ще не закон, президент виключно висловив свою думку, він на це має конституційне право, таких думок і таких указів у нас вже багато й інших президентів, але вони не були впроваджені в дію. Так, у цьому разі є якісь певні терміни, за якими повинно бути зроблено ті чи інші механізми щодо контролю, про що було сказано в цьому указі, в постанові РНБО, але ми, як інтернет-асоціація, вважаємо, що будь-яке технічне регулювання в інтернету є неприпустимим. 

    Про що йдеться, на вашу думку, у цьому документі: про контроль контенту, чи про контроль потужності серверів? Яким чином це взагалі можна реалізувати?

    — Ці ж технічні моменти, саме щодо контролю, це вже, скоріше, буде, якщо буде, виписані в тих чи інших нормативних документах, методиках чи підзаконних документах. Зараз це виключно декларативний такий характер. До речі, мені незрозуміло, чому, розуміючи що ми знаходимося в стані агресії, гаранту знадобилося два роки для того, щоб ввести в дію цей документ, а не було це зроблено ще в 2014 році. І от нам потрібно зробити такі-то кроки. Що буде прописано в подальшому, ця деталізація, ще цього нема.

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    Якщо нічого вже нема, чи є сенс нам вже перейматися чи чогось боятися?

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Бондаренко об информационной доктрине: появился механизм борьбы со СМИ

    — Моя думка, насамперед, в тому, що контролювати інтернет неможливо, і про це є досвід Китаю, який пробував і пробує контролювати інтернет у своїй країні, і ми бачимо, що це не має ефективного впливу, китайці вкладають великі кошти в свою ту стіну, але ефективності нема. Так, для цього потрібні досить великі кошти. Тут таке питання: чи ці кошти будуть у подальшому взяті з держбюджету, який і так досить невеликий, чи ці кошти будуть перекладені на плечі тих же самих операторів, і їм будуть надані нотатники, як це робити.

    А про які суми йдеться? 

    — Я спілкувався свого часу з представниками Ради Європи, які опікуються цим питанням, вони називали мені суми щодо однієї країни. Одна з країн звернулася до одного з великих операторів, на підставі державного приватного партнерства: оператор за свої кошти встановлює таку систему, а країна йому надає певні пільги на якийсь термін, поки він працює. То мова йшла приблизно про два мільйони євро тоді.

    Интернет. Архивное фото
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
    Власть берет под контроль СМИ и интернет. Экспертный опрос

    Експерти Ради Європи радять нам створити офіс інформаційного комісара, який би і переймався питаннями доступу до публічної інформації, захисту персональних даних? Як це може виглядати і чи воно нам взагалі потрібно? 

    — Скоріше за все, мова йде про те, що у суспільства немає довіри до чинної влади, вони побоюючись того, і підстави для цього є, що влада буде саме за допомогою цього нормативного документа впливати на інформаційне середовище, а в подальшому впливати на ту інформацію, яка є в мережі інтернет, і яким чином вона доноситься до останнього користувача. Якщо ця людина буде незаангажована з владою, то я не бачу в цьому нічого поганого.

    Напомним, что о том, почему Украина попала в топ-списки "пиратских" стран, сколько получают спецагенты по борьбе с преступностью в интернете и кому выгодно торговать гостайнами, в эфире "ГС" рассказал глава киберполиции Сергей Демедюк.

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