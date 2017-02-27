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    В Amnesty International раскритиковали информационную доктрину Порошенко

    (обновлено: )19920
    В правозащитной организации Amnesty International Украина отметили, что противодействовать пропаганде можно только одним способом - создавая качественный и объективный контент.
    Amnesty International в Украине
    Сайт Amnesty International

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Указ Президента Петра Порошенко о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины", угрожает свободе слова в стране, отмечают представители правозащитной организации Amnesty International Украина.

    Директор Фонда украинской политики Кость Бондаренко
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    Бондаренко об информационной доктрине: появился механизм борьбы со СМИ

    "Свобода слова? Нет, не слышали. Противодействовать пропаганде можно только одним способом — создавая качественный и объективный контент. Но если это сложно, гораздо проще идти путем запретов, хотя это и не тот путь, который нужен развивающейся стране", — цитируют "Украинские новости" представителя правозащитной организации Amnesty International Украина Татьяну Мазур.

    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

    Как отмечается в документе, необходимость принятия Доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации.

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    Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. 

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