Золотарев: информационной доктриной на миллионы украинцев надевают намордник

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Читайте также: Украина и Донбасс в блокаде: есть ли жизнь без антрацита?

Потенциально угрожающими в документе названы не только СМИ РФ, но и украинские медиа, которые, как отмечается, "используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины".

Суть Доктрины понятна – это стремление снизить градус критики, информационно обезопасить власть, а отнюдь не забота об интересах государства, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Поскольку, как мы видим, под зачистку попадают вполне лояльные власти радио "Вести", или что происходило с лицензированием ряда телевизионных каналов… Мало того, что, как говорится, миску отодвинули от миллионов украинцев, так еще и хотят надеть на них намордник, чтобы уменьшить возможность критики власти и чтобы любая критика власти могла криминализироваться. Как говорили в старину, чтобы можно было "шить государево дело", – рассказал эксперт.

В то же время он считает, что это "рискованный фокус".

"Понятно, что Порошенко до поры до времени прощали и падение уровня жизни, и сумасшедшие повышения тарифов, которое называли тарифным геноцидом. Но такой невозможности критиковать власть, покушение на свободу слова могут и не простить. И этот политический фокус может очень дорого выйти нынешней власти. Похоже, этого она не понимает. Не понимает разницы, что если в России избирают власть, чтобы ей поклоняться, сакрализовать, то в Украине власть существует, чтобы над ней можно было посмеяться, ее ругать. А попытка нарушить существующий баланс – она может оказаться чреватой", – спрогнозировал Золотарев.

Эксперт также ответил на вопрос, поменяется ли позиция украинской власти в случае появления негативной международной реакции – от, например, Amnesty Internatiomal, Freedom House, “Репортеров без границ".

"(Их влияние сейчас распространяется на украинскую власть – Ред.) в куда меньшей степени, чем год, два года назад. Потому что власть пытается замкнуться, она все больше уходит даже от элементов декорации реформ. А ставит своим приоритетом политическое и не только выживание. А в таких условиях, естественно, критика со стороны международных организаций будет иметь куда меньший вес и значение, чем пару лет назад", – подытожил политолог.

Напомним, Доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.

В журналистской среде назвали документ угрозой свободе слова, поскольку говорится не только о мониторинге информационного поля страны, но и о противодействии "проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".