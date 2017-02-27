Бондаренко об информационной доктрине: появился механизм борьбы со СМИ

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Потенциально угрожающими в документе названы не только СМИ РФ, но и украинские медиа, которые, как отмечается, "используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины".

Свое мнение о доктрине в интервью РИА Новости Украина высказал политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

С какой целью принят этот документ?

– Президент ищет пути, каким образом можно вовремя противодействовать атакам, в том числе персонально на него, на его команду, на его окружение.

В данной ситуации можно много говорить, что существует информационная война между Украиной и Российской Федерацией, но как только начинается критика президента, критика Кононенко, Грановского и прочих людей, это вызывает очень большое раздражение. Как только люди пытаются выйти на улицу и протестовать против тарифов, других социальных проблем, сразу же идут обвинения в том, что это все инспирировано из Москвы, что в этом виноваты Путин, Сурков, Кремль, Лавров и кто угодно. А теперь еще можно будет оперативно запрещать или закрывать те или иные каналы, СМИ, интернет-издания, обвиняя их в работе на врага и в подготовке дестабилизации в Украине.

Любая критическая статья может попасть под такое определение, любая критика власти может быть объявлена инспирированной из-за рубежа. Так что теперь у президента появился механизм борьбы со средствами массовой информации.

Почему Доктрина появилась именно сейчас? Во власти идет подготовка к неким политическим событиям?

– Президент понимает, что информационная кампания, которую ведет администрация президента – она неэффективна. Создание министерства информационной политики – не помогло. Какие-то ограничительные меры или же кампании шельмования независимых СМИ тоже не помогли.

Очевидно, что нужна какая-то более действенная, на законодательном уровне оформленная кампания, которая могла бы помочь справиться с поставленной задачей. Особенно в преддверие весенного обострения социальных и протестных настроений. Так что в данной ситуации президента можно понять – он готовится к политической весне.

А поменяется ли позиция власти, если появится некая международная реакция – тех же Amnesty Internatiomal, Freedom House, “Репортеров без границ"?

– У нас уже давно не обращают внимания на международные организации. Вы помните, когда Amnesty International или другие организации критиковали украинскую власть за те или иные действия, в том числе на Донбассе, украинская власть объявляла их продавшимися России, контролируемыми России.

Как только ОБСЕ начинает критиковать украинскую сторону – сразу же говорят о российском следе. Как только европейские депутаты или политики начинают критиковать Украину – их обвиняют в том, что они куплены Путиным.

Точно такой же ситуация будет, если Freedom House или "Репортеры без границ" будут критиковать Украину за подобный закон. Скажут, что это путинские наймиты, которые играют против Украины.

Напомним, Доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. В журналистской среде назвали документ угрозой свободе слова, поскольку говорится не только о мониторинге информационного поля страны, но и о противодействии "проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".