Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. Как сообщает пресс-служба президента Украины, документ вступает в силу со дня его опубликования.

Сообщается, что "необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации".

Особое внимание уделено России, рассматриваемой как угроза. Так, цель доктрины – "уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

Очень удобно, ведь в понятие "гибридная война" можно вписать что угодно, а утверждение, что РФ такую войну развязала, аргументировано доказывать никто не собирается: народ все еще верит телевизору.

Доктрина определяет актуальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины. В частности, таковыми являются "осуществление специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормка панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине".

Понятно, что здесь широкое поле для преследования неугодных режиму СМИ, которые легко будет обвинить в любых грехах. Защититься будет трудно. Например, что такое – "подкормка панических настроений"? Вряд ли кто-то в здравом уме станет спорить с тем, что после победы "евромайдана" и начала гражданского конфликта в стране у населения все больше вполне объективных оснований для паники. Но, кажется, что даже простая фиксация этих оснований теперь может быть объявлена вражеской "спецоперацией".

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Угрозой объявлено также "проведение государством-агрессором специальных информационных операций в других государствах с целью создания негативного имиджа Украины в мире; информационная экспансия государства-агрессора и контролируемых им структур, в частности путем расширения собственной информационной инфраструктуры на территории Украины и в других государствах".

Доктрина предусматривает "законодательное урегулирование механизма выявления, фиксации, блокировки и удаления из информационного пространства государства, в частности из украинского сегмента сети Интернет информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан Украины, пропагандирует войну, национальную и религиозную вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение территориальной целостности Украины, угрожает государственному суверенитету, пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику…".

Предусмотрено создание интегрированной оценки информационных угроз и оперативного реагирования на них. А также – помимо прочего — создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего, в ВСУ (с учетом опыта НАТО), усиление "…противодействия специальным информационным операциям, направленным на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв обороноспособности Украины, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, обострение общественно-политической ситуации".

Обещано также "выявление и привлечение к ответственности в соответствии с законодательством субъектов украинского информационного пространства, которые созданы и/или используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины, и пресечения их подрывной деятельности".

Доктрина предусматривает "невозможность свободного оборота информационной продукции (печатной и электронной), прежде всего происхождением с территории государства-агрессора, содержащей пропаганду войны, национальной и религиозной вражды, изменения конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, провоцирующей массовые беспорядки".

Также будут бороться с "дезинформацией и деструктивной пропагандой со стороны Российской Федерации".

Ловить "деструктивных пропагандистов" поможет патриотически настроенная общественность: предусмотрено "развитие механизмов взаимодействия государства и институтов гражданского общества относительно противодействия информационной агрессии против Украины".

По всей видимости, при реализации положений этого впечатляющего документа под удар попадут, прежде всего, российские и "пророссийские" СМИ (или те, кого просто объявят таковыми), а также просто оппозиционные СМИ.

Но не стоит расслабляться и всем остальным. Например, радикальным националистам, которым "разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов" можно предъявить в любой день, когда это понадобится власти. А понадобится… В целом, пострадать может любой критик этого не тоталитарного, конечно же, режима.