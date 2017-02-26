наверх
26.02.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR28.45+ 0.09
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только

    (обновлено: )30112
    Киев ищет "инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации", чтобы сделать это обращение куда менее свободным.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

    Документ определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. Как сообщает пресс-служба президента Украины, документ вступает в силу со дня его опубликования.

    Сообщается, что "необходимость принятия доктрины информационной безопасности Украины обусловлена возникновением актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимостью определения инновационных подходов к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях глобализации и свободного обращения информации".

    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции
    dan-news.info
    Хроника 25 февраля: Донбасс без воды, блокада и Доктрина информационной безопасности

    Особое внимание уделено России, рассматриваемой как угроза. Так, цель доктрины – "уточнение принципов формирования и реализации государственной информационной политики, прежде всего по противодействию разрушительному информационному воздействию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны".

    Очень удобно, ведь в понятие "гибридная война" можно вписать что угодно, а утверждение, что РФ такую войну развязала, аргументировано доказывать никто не собирается: народ все еще верит телевизору.  

    Доктрина определяет актуальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины. В частности, таковыми являются "осуществление специальных информационных операций, направленных на подрыв обороноспособности, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, провоцирование экстремистских проявлений, подкормка панических настроений,  обострение и дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов в Украине".

    Понятно, что здесь широкое поле для преследования неугодных режиму СМИ, которые легко будет обвинить в любых грехах. Защититься будет трудно. Например, что такое – "подкормка панических настроений"? Вряд ли кто-то в здравом уме станет спорить с тем, что после победы "евромайдана" и начала гражданского конфликта в стране у населения все больше вполне объективных оснований для паники. Но, кажется, что даже простая фиксация этих оснований теперь может быть объявлена  вражеской "спецоперацией".

    Читайте также: Доктрина информбезопасности от СНБО. Мнение эксперта

    Угрозой объявлено также "проведение государством-агрессором специальных информационных операций в других государствах с целью создания негативного имиджа Украины в мире; информационная экспансия государства-агрессора и контролируемых им структур, в частности путем расширения собственной информационной инфраструктуры на территории Украины и в других государствах".

    Доктрина предусматривает "законодательное урегулирование механизма выявления, фиксации, блокировки и удаления из информационного пространства государства, в частности из украинского сегмента сети Интернет информации, которая угрожает жизни, здоровью граждан Украины, пропагандирует войну, национальную и религиозную вражду, изменение конституционного строя насильственным путем или нарушение территориальной целостности Украины, угрожает государственному суверенитету, пропагандирует коммунистический и/или национал-социалистический (нацистский) тоталитарные режимы и их символику…".

    Установка флага Украины
    REUTERS Gleb Garanich
    Новый год - новые информационные угрозы Украины

    Предусмотрено создание интегрированной оценки информационных угроз и оперативного реагирования на них. А также – помимо прочего — создание и развитие структур, отвечающих за информационно-психологическую безопасность, прежде всего, в ВСУ (с учетом опыта НАТО), усиление "…противодействия специальным информационным операциям, направленным на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности, подрыв обороноспособности Украины, деморализацию личного состава Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, обострение общественно-политической ситуации".

    Обещано также "выявление и привлечение к ответственности в соответствии с законодательством субъектов украинского информационного пространства, которые созданы и/или используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины, и пресечения их подрывной деятельности"

    Доктрина предусматривает "невозможность свободного оборота информационной продукции (печатной и электронной), прежде всего происхождением с территории государства-агрессора, содержащей пропаганду войны, национальной и религиозной вражды, изменения конституционного строя насильственным путем или нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, провоцирующей массовые беспорядки".

    Также будут бороться с "дезинформацией и деструктивной пропагандой со стороны Российской Федерации". 

    Ловить "деструктивных пропагандистов" поможет патриотически настроенная общественность: предусмотрено "развитие механизмов взаимодействия государства и институтов гражданского общества относительно противодействия информационной агрессии против Украины"

    По всей видимости, при реализации положений этого впечатляющего документа под удар попадут, прежде всего, российские и "пророссийские" СМИ (или те, кого просто объявят таковыми), а также просто оппозиционные СМИ.

    Но не стоит расслабляться и всем остальным. Например, радикальным националистам, которым "разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов" можно предъявить в любой день, когда это понадобится власти. А понадобится… В целом, пострадать может любой критик этого не тоталитарного, конечно же, режима. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко в Донецке
    Вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Сергей Притула
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты