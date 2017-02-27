Информдоктрина нужна власти, чтобы контролировать ситуацию в стране - Павлив

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Потенциально угрожающими в документе названы не только СМИ РФ, но и украинские медиа, которые, как отмечается, "используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины".

Доктрину и причины ее принятия для РИА Новости Украина прокомментировал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Политическая ситуация для действующей власти усложняется, слишком много желающих смены власти на любом идеологическом фланге. И поэтому это (доктрина) — попытки власти контролировать ситуацию, влиять на нее, действовать в собственных интересах", — заявил эксперт.

Он также спрогнозировал, поменяется ли позиция украинской власти, если на документ отреагирует мировая общественность в лице, например, Amnesty Internatiomal, Freedom House, "Репортеров без границ" и других организаций.

"В небольшой степени. Документ очень размытый и крайне сложно предъявить к нему конкретные претензии. Все зависит от законных и подзаконных актов, которые будут приниматься на основании этого документа", — подытожил Павлив.

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Напомним, доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере. В журналистской среде назвали документ угрозой свободе слова, поскольку говорится не только о мониторинге информационного поля страны, но и о противодействии "проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".