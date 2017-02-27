Власть берет под контроль СМИ и интернет. Экспертный опрос

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) "О Доктрине информационной безопасности Украины" и утвердил Доктрину.

Потенциально угрожающими в документе названы не только СМИ РФ, но и украинские медиа, которые, как отмечается, "используются государством-агрессором для ведения информационной войны против Украины".

Напомним, доктрина определяет национальные интересы Украины в информационной сфере, угрозы их реализации, направления и приоритеты государственной политики в информсфере.

В журналистской среде назвали документ угрозой свободе слова, поскольку говорится не только о мониторинге информационного поля страны, но и о противодействии "проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, обострение общественно-политической и социально-экономической ситуаций".

Власть рискует, нарушая существующий баланс

Суть Доктрины понятна — это стремление снизить градус критики, информационно обезопасить власть, а отнюдь не забота об интересах государства, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Поскольку, как мы видим, под зачистку попадают вполне лояльные власти радио "Вести", или что происходило с лицензированием ряда телевизионных каналов… Мало того, что, как говорится, миску отодвинули от миллионов украинцев, так еще и хотят надеть на них намордник, чтобы уменьшить возможность критики власти и чтобы любая критика власти могла криминализироваться. Как говорили в старину, чтобы можно было "шить государево дело", — рассказал эксперт.

В то же время он считает, что это "рискованный фокус".

"Понятно, что Порошенко до поры до времени прощали и падение уровня жизни, и сумасшедшие повышения тарифов, которое называли тарифным геноцидом. Но такой невозможности критиковать власть, покушение на свободу слова могут и не простить. И этот политический фокус может очень дорого выйти нынешней власти. Похоже, этого она не понимает. Не понимает разницы, что если в России избирают власть, чтобы ей поклоняться, сакрализовать, то в Украине власть существует, чтобы над ней можно было посмеяться, ее ругать. А попытка нарушить существующий баланс — она может оказаться чреватой", — спрогнозировал Золотарев.

Эксперт также ответил на вопрос, поменяется ли позиция украинской власти в случае появления негативной международной реакции — от, например, Amnesty Internatiomal, Freedom House, "Репортеров без границ".

"(Их влияние сейчас распространяется на украинскую власть — Ред.) в куда меньшей степени, чем год, два года назад. Потому что власть пытается замкнуться, она все больше уходит даже от элементов декорации реформ. А ставит своим приоритетом политическое и не только выживание. А в таких условиях, естественно, критика со стороны международных организаций будет иметь куда меньший вес и значение, чем пару лет назад", — подытожил политолог.

Механизм борьбы для Порошенко

Президент ищет пути, каким образом можно вовремя противодействовать атакам, в том числе персонально на него, на его команду, окружение, считает политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"В данной ситуации можно много говорить, что существует информационная война между Украиной и Российской Федерацией, но как только начинается критика президента, критика Кононенко, Грановского и прочих людей, это вызывает очень большое раздражение.

Как только люди пытаются выйти на улицу и протестовать против тарифов, других социальных проблем, сразу же идут обвинения в том, что это все инспирировано из Москвы, что в этом виноваты Путин, Сурков, Кремль, Лавров и кто угодно. А теперь еще можно будет оперативно запрещать или закрывать те или иные каналы, СМИ, интернет-издания, обвиняя их в работе на врага и в подготовке дестабилизации в Украине", - отметил эксперт.

По его словам, любая критическая статья может попасть под такое определение, любая критика власти может быть объявлена инспирированной из-за рубежа — "так что теперь у президента появился механизм борьбы со средствами массовой информации".

"Президент понимает, что информационная кампания, которую ведет администрация президента — она неэффективна. Создание министерства информационной политики — не помогло. Какие-то ограничительные меры или же кампании шельмования независимых СМИ тоже не помогли. REUTERS Michael Dalder Порошенко и доктрина информационной безопасности… от России и не только

Очевидно, что нужна какая-то более действенная, на законодательном уровне оформленная кампания, которая могла бы помочь справиться с поставленной задачей. Особенно в преддверие весенного обострения социальных и протестных настроений. Так что в данной ситуации президента можно понять — он готовится к политической весне", — сказал Бондаренко.

Документ — размыт, к нему крайне сложно предъявить претензии

Политическая ситуация для действующей власти усложняется, слишком много желающих смены власти на любом идеологическом фланге, отмечает политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"И поэтому это (доктрина) — попытки власти контролировать ситуацию, влиять на нее, действовать в собственных интересах", — заявил эксперт.

Он также спрогнозировал, поменяется ли позиция украинской власти, если на документ отреагирует мировая общественность в лице, например, Amnesty Internatiomal, Freedom House, "Репортеров без границ" и других организаций.

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"В небольшой степени. Документ очень размытый и крайне сложно предъявить к нему конкретные претензии. Все зависит от законных и подзаконных актов, которые будут приниматься на основании этого документа", — сообщил Павлив.

А Кость Бондаренко заявил, что "у нас уже давно не обращают внимания на международные организации: вы помните, когда Amnesty International или другие организации критиковали украинскую власть за те или иные действия, в том числе на Донбассе, украинская власть объявляла их продавшимися России, контролируемыми России".

"Как только ОБСЕ начинает критиковать украинскую сторону — сразу же говорят о российском следе. Как только европейские депутаты или политики начинают критиковать Украину — их обвиняют в том, что они куплены Путиным. Точно такой же ситуация будет, если Freedom House или «Репортеры без границ» будут критиковать Украину за подобный закон. Скажут, что это путинские наймиты, которые играют против Украины", — подытожил политолог.