Взрыв на шахте, глава НБУ, разговор Порошенко с Путиным. Мнение Бортника

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На шахте "Степная" Львовской области произошел взрыв. В результате погибли восемь горняков. В шахте в момент взрыва находились 172 человека, 20 из которых до сих пор не нашли.

Тем временем глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что подпишет Меморандум с МВФ на представление нового транша. При этом Гонтарева добавила, что не отрицает вероятности своей отставки.

А Администрация президента сообщила, что состоялись переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко. При этом выяснилось, что с момента обострения боевых действий на Востоке украинский президент уже дважды говорил по телефону с российским.

Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

О ТРАГЕДИИ НА ШАХТЕ "СТЕПНАЯ"

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в шахте "Степная". Также создан специальный координационный штаб. Согласно сообщениям, на шахте работало в момент взрыва 172 горянка, на аварийном участке – 34 шахтера, из которых восемь человек погибли и шесть с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной. Пресс-служба Минобороны Работа военных саперов в зоне АТО

Как вы прокомментируете взрыв на шахте "Степная"?

— Львовский регион добычи считается одним из самых безопасных, не сравнить с Донбассом. И тут такая массовая гибель шахтеров.

Я даже не могу вспомнить, был ли пример за украинскую историю такой массовой гибели шахтеров именно на Львовщине. Необходимо дождаться хотя бы каких-то предварительных выводов комиссии, которая работает. И нужно очень внимательно следить за следствием, потому что, к сожалению, как показывает практика, у нас наказать в таких случаях редко кого удается.

Президент поручил проверить все шахты в чрезвычайном порядке. Это поможет избежать подобных трагедий?

— А что проверять? Мы что, не знаем, что они в аварийной ситуации? Посмотрите, как у нас начался вообще март тяжело, техногенно. То у нас обрушился часть моста на Шулявке. Сегодня у нас шахта.

Морозы проходят, идут движения грунта, и все те проблемы, которые накопились за годы, на протяжении зимнего периода, сейчас будут проявляться. Тем более, что техногенные вызовы я сегодня считаю ключевыми, наверное, для Украины. Потому что, помните, БРСМ "Нафта", бесконечные пожары вокруг Киева, которые не затухают и т.д. Это сфера абсолютно упущена.

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Я со страхом жду, когда у нас начнутся проблемы с этих "хрущевок" и "панелек", которые построены не только в Киеве, во многих городах, которые отслужили по полтора срока своей службы.

То есть, в принципе, у Украины очень техногенно тяжелое будущее. И мы должны быть готовы к такого рода катастрофам. Они просто неизбежны без срочной модернизации — а на нее нужны огромные деньги.

В связи с обвалом шахты в Львовской области на место происшествия выехал премьер-министр Владимир Гройсман, министр энергетики Украины Игорь Насалик. Какие версии могут быть о причинах данной трагедии?

— Звучит такая версия, что еще не увеличили добычу, но собирались. Возможно, трагедия стала следствием того, что разрабатывали какой-то новый участок месторождения, готовили его к добыче. И на нем случилась вот эта катастрофа. В любом случае, конечно, это негативно отобразится на энергетическом балансе.

Есть информация, что там добывают газовый уголь, а не антрацит. Так ли это?

— Но газовый уголь используется и на ТЭС, просто другого типа, и на производствах. Нельзя сказать, что его где-то с чем-то мешали. Но сама задача – проверить все шахты, скорее всего, негативно отобразится на темпах добычи украинской. И в какой-то мере может еще более усугубить проблему блокады на Востоке.

О ВЕРОЯТНОСТИ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ НБУ

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что она получила и подпишет Меморандум с МВФ на представление миллиардного транша. Она сказала, что меморандум уже согласован. При этом Гонтарева добавила, что не отрицает вероятности своей отставки. Общественное ТВ Донбасса/Youtube "Охраняете, чтобы детям не было тепла?": местные жители против блокады ЛДНР

Заявления Гонтаревой можно расценивать как подтверждение того, что отставка случится?

— Это говорит, что Валерия Гонтарева борется за это место и хочет остаться, что эта отставка не будет добровольной, потому что звучало очень много версий, что она хочет, а президент не отпускает.

Неправда, скорее всего, потому что Гонтареву как раз атакуют со стороны президента. Напомню, что на прошлой неделе Генпрокуратура заявила, что у них есть факты, доказательства якобы злоупотребления Гонтаревой на своей должности.

Две недели назад один из начальников департамента НБУ был пойман на взятке, с поличным задержан. Еще раньше шли волнами эти компроматы на главу НБУ и ее окружение – телефонные разговоры якобы Рожкова и т.д.

Поэтому сегодня, в отличие от предыдущих ситуаций, отставка эта очень вероятна по той простой причине, что она, очевидно, инициируется окружением президента, потому что Генпрокуратура – это орган, который находится полностью под контролем президента и, конечно, она публично бы не вынесла сор из избы, не начала бы обвинять Гонтареву.

То, что вынесли публично, о чем говорит? Что она не хочет добровольно уходить в отставку, ее подталкивают, путем Яценюка пытаются запустить, создать условия, при которых она вынуждена будет уйти в отставку, сохраняя лицо.

Причины для отставки есть?

— Есть десять причин для отставки. Уже десять глав НБУ уже бы ушли в отставку. Тут причины не для отставки, тут причины для наказания серьезного есть.

О "НАЦИОНАЛИЗАЦИИ" ПРЕДПРИЯТИЙ НА ДОНБАССЕ

В заявлении группы компаний бизнесмена Рината Ахметова подчеркивается, что СКМ работал и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства. Также подчеркивается, что частная собственность должна быть суверенной, а требования о перерегистрации предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР неприемлемы.

Как вы прокомментируете заявление руководства СКМ?

— Оно важное. С одной стороны, можно сказать: да, молодцы, похлопать в ладоши. А с другой стороны, мы чудесно понимаем, что если рационально это анализировать, эти предприятия на той стороне не могли бы функционировать, если бы что-то не "отстегивали".

Может быть, это называется не налогом, но я не поверю, что эти десятки предприятий функционировали с огромными оборотами и ничего они не платили. Иначе их давно бы "отжали", они уже находились бы в руках других людей.

Это заявление имеет другую цель. Это информационная борьба. Сегодня Ахметову блокаду устроили патриотически настроенные граждане. И если не будет такой риторики со стороны группы его финансовой, то это еще более осложнит положение этой группы в глазах граждан.

Это еще и аргумент противникам блокады?

— Это просто инструмент информационной борьбы. Кроме того, что зарплату работают получали, они ее же тоже тратили на тех территориях.

Мне еще интересно, почему никто не ставит другой вопрос: а были ли кредиты у тех же предприятий Ахметова или доли с российскими представителями, или кредиты в российских банках под эти предприятия? Тоже бы интересно узнать, потому что говорят, что некоторые предприятия — это структура Ахметова, это структура Таруты - на 80% принадлежат российским банкам.

Понятно, что стороны зарабатывали на этом сумасшедшие деньги, причем драли, с одной стороны, с шахтеров донецких, у которых за бесценок у них забирали этот уголь, с другой стороны, драли украинцев, которые платят ужасные тарифы, потому что им оприходовали этот уголь уже по цене "Роттердам+" или "Роттердам-", или "Гройсман+".

Мы насчитали шесть миллиардов гривен только на разнице в цене между углем, который покупался в Донецке, и ценой по Украине. Некоторые мои коллеги считают, что это 20 миллиардов гривен. Сумасшедшие деньги зарабатывали.

Угольная схема последние три года в Украине полностью собой заместила знаменитую нефтегазовую схему, на которой сформировались целые плеяды украинских олигархов, начиная с Лазаренко.

Представители группы СКМ напомнили, что всего с начала конфликта на Донбассе заплатила группа предприятий в госбюджет более 100 миллиардов гривен налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих именно на неконтролируемой Украиной территории.

— Это важное заявление. Я поддерживаю торговлю и ее расширение. Я считаю, один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий — как раз усиление украинского экономического, культурного, информационного присутствия на этих территориях.

Поэтому я считаю в любом случае блокаду очень вредным инструментом, антиукраинским, антигосударственным, но давайте до конца честно говорить: нет здесь белых и пушистых. Нет здесь черных. Здесь все серые. Здесь у всех рыльце в пушку в этой ситуации – и у правительства, которое покрывало эту схему, и у группы Ахметова, которая имела суперприбыли, и у сепаратистов, которые пытаются сегодня шантажировать и "отжимать" эту собственность. То есть пострадавшими здесь только являются простые украинцы по обе линии разграничения.

Вакуум этой честности и стал благодатной почвой, на которую вторглись активисты и наши блокадники. Они понимают, что никто ничего им честно сказать не сможет, выйти и резко ответить, публично выступить против из этих сторон. Они сегодня занимают этот вакуум власти и дискредитируют параллельно всех игроков в этой схеме.

О РАЗГОВОРЕ ПОРОШЕНКО С ПУТИНЫМ И ДОКТРИНЕ ИНФОРМБЕОПАСНОСТИ

Администрация президента Петра Порошенко сообщила, что состоялись переговоры между главами Украины и РФ. Эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения о них не было.

Как вы прокомментируете проведение переговоров между Порошенко и Путиным?

— Это только в этом году. Мы же понимаем, что они постоянно созваниваются. Сколько еще созваниваются руководители администраций, другие чиновники?

Доктрина информационной безопасности в форме указа президента подписана и утверждена. Насколько она важна для страны?

— Странно, что такая доктрина принимается в 2017 году, а не в 2014-м. Наверное, это означает, что цель этой доктрины не внешняя, не защиты территориальной целостности, суверенитета и т.д., а борьба с "Шатуном".

Сама по себе доктрина готовилась в недрах Министерства информационной политики, но не обсуждалась с обществом. Какие-то кулуарные чиновники ее обсуждали. Общество ее не обсуждало.

А мне кажется, эта доктрина несет существенные риски и вызовы для прав человека, для свободы слова. Ей необходимо было обеспечить общественное обсуждение. Вместе с тем, необходимо понимать, что сама доктрина – это определенная концепция, это не нормативный документ даже. Из этого документа не проистекают ни права, ни обязанности граждан, каких-то юридических лиц, средств массовой информации.

Положения этой доктрины должны быть реализованы в законах и подзаконных нормативно-правовых актах, то есть разного рода приказах, инструкциях и т.д. Вот это надо внимательно отслеживать.

Было сообщение, что уже Министерство информационной политики собирается запретить какие-то сайты антиукраинские. Тоже было бы интересно посмотреть, по каким критериям отбираются эти сайты, кто их рассматривает и почему без общественного обсуждения.

Доктрина – это как инструмент, как лопата. Лопатой можно дерево посадить, можно соседу голову проломить. И вот сегодня у нас вызывает опасность государство в нынешнем его виде и определенные сомнения в отношении того, что оно взяло эту лопату не для того чтобы дерево садить, а голову кому-то проломить.

В документе сказано, что актуальной угрозой национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере является осуществление специальных информационных операций, направленных на подпитку панических настроений, обострение социально-экономической ситуации. Теоретически этой статьей вводится запрет на любую критику действий власти?

— Зачем вы сегодня сообщили, что горняки погибли? Это же панику разжигает и недоверие к власти.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.

А председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "ГС" сообщил, что ремонтные бригады не могут приступить к ремонту, поскольку не уверены в соблюдении режима тишины.