Взрыв на шахте, глава НБУ, разговор Порошенко с Путиным. Мнение Бортника

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"
На шахте "Степная" Львовской области произошел взрыв. В результате погибли восемь горняков. В шахте в момент взрыва находились 172 человека, 20 из которых до сих пор не нашли.
Тем временем глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что подпишет Меморандум с МВФ на представление нового транша. При этом Гонтарева добавила, что не отрицает вероятности своей отставки.
А Администрация президента сообщила, что состоялись переговоры Владимира Путина и Петра Порошенко. При этом выяснилось, что с момента обострения боевых действий на Востоке украинский президент уже дважды говорил по телефону с российским.
Эти и другие ключевые события в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
О ТРАГЕДИИ НА ШАХТЕ "СТЕПНАЯ"
Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте взрыва в шахте "Степная". Также создан специальный координационный штаб. Согласно сообщениям, на шахте работало в момент взрыва 172 горянка, на аварийном участке – 34 шахтера, из которых восемь человек погибли и шесть с травмами подняты на поверхность. Судьба 20 горняков остается неизвестной.
Как вы прокомментируете взрыв на шахте "Степная"?
— Львовский регион добычи считается одним из самых безопасных, не сравнить с Донбассом. И тут такая массовая гибель шахтеров.
Я даже не могу вспомнить, был ли пример за украинскую историю такой массовой гибели шахтеров именно на Львовщине. Необходимо дождаться хотя бы каких-то предварительных выводов комиссии, которая работает. И нужно очень внимательно следить за следствием, потому что, к сожалению, как показывает практика, у нас наказать в таких случаях редко кого удается.
Президент поручил проверить все шахты в чрезвычайном порядке. Это поможет избежать подобных трагедий?
— А что проверять? Мы что, не знаем, что они в аварийной ситуации? Посмотрите, как у нас начался вообще март тяжело, техногенно. То у нас обрушился часть моста на Шулявке. Сегодня у нас шахта.
Морозы проходят, идут движения грунта, и все те проблемы, которые накопились за годы, на протяжении зимнего периода, сейчас будут проявляться. Тем более, что техногенные вызовы я сегодня считаю ключевыми, наверное, для Украины. Потому что, помните, БРСМ "Нафта", бесконечные пожары вокруг Киева, которые не затухают и т.д. Это сфера абсолютно упущена.
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Я со страхом жду, когда у нас начнутся проблемы с этих "хрущевок" и "панелек", которые построены не только в Киеве, во многих городах, которые отслужили по полтора срока своей службы.
То есть, в принципе, у Украины очень техногенно тяжелое будущее. И мы должны быть готовы к такого рода катастрофам. Они просто неизбежны без срочной модернизации — а на нее нужны огромные деньги.
В связи с обвалом шахты в Львовской области на место происшествия выехал премьер-министр Владимир Гройсман, министр энергетики Украины Игорь Насалик. Какие версии могут быть о причинах данной трагедии?
— Звучит такая версия, что еще не увеличили добычу, но собирались. Возможно, трагедия стала следствием того, что разрабатывали какой-то новый участок месторождения, готовили его к добыче. И на нем случилась вот эта катастрофа. В любом случае, конечно, это негативно отобразится на энергетическом балансе.
Есть информация, что там добывают газовый уголь, а не антрацит. Так ли это?
— Но газовый уголь используется и на ТЭС, просто другого типа, и на производствах. Нельзя сказать, что его где-то с чем-то мешали. Но сама задача – проверить все шахты, скорее всего, негативно отобразится на темпах добычи украинской. И в какой-то мере может еще более усугубить проблему блокады на Востоке.
О ВЕРОЯТНОСТИ ОТСТАВКИ ГЛАВЫ НБУ
Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что она получила и подпишет Меморандум с МВФ на представление миллиардного транша. Она сказала, что меморандум уже согласован. При этом Гонтарева добавила, что не отрицает вероятности своей отставки.
Заявления Гонтаревой можно расценивать как подтверждение того, что отставка случится?
— Это говорит, что Валерия Гонтарева борется за это место и хочет остаться, что эта отставка не будет добровольной, потому что звучало очень много версий, что она хочет, а президент не отпускает.
Неправда, скорее всего, потому что Гонтареву как раз атакуют со стороны президента. Напомню, что на прошлой неделе Генпрокуратура заявила, что у них есть факты, доказательства якобы злоупотребления Гонтаревой на своей должности.
Две недели назад один из начальников департамента НБУ был пойман на взятке, с поличным задержан. Еще раньше шли волнами эти компроматы на главу НБУ и ее окружение – телефонные разговоры якобы Рожкова и т.д.
Поэтому сегодня, в отличие от предыдущих ситуаций, отставка эта очень вероятна по той простой причине, что она, очевидно, инициируется окружением президента, потому что Генпрокуратура – это орган, который находится полностью под контролем президента и, конечно, она публично бы не вынесла сор из избы, не начала бы обвинять Гонтареву.
То, что вынесли публично, о чем говорит? Что она не хочет добровольно уходить в отставку, ее подталкивают, путем Яценюка пытаются запустить, создать условия, при которых она вынуждена будет уйти в отставку, сохраняя лицо.
Причины для отставки есть?
— Есть десять причин для отставки. Уже десять глав НБУ уже бы ушли в отставку. Тут причины не для отставки, тут причины для наказания серьезного есть.
О "НАЦИОНАЛИЗАЦИИ" ПРЕДПРИЯТИЙ НА ДОНБАССЕ
В заявлении группы компаний бизнесмена Рината Ахметова подчеркивается, что СКМ работал и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства. Также подчеркивается, что частная собственность должна быть суверенной, а требования о перерегистрации предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР неприемлемы.
Как вы прокомментируете заявление руководства СКМ?
— Оно важное. С одной стороны, можно сказать: да, молодцы, похлопать в ладоши. А с другой стороны, мы чудесно понимаем, что если рационально это анализировать, эти предприятия на той стороне не могли бы функционировать, если бы что-то не "отстегивали".
Может быть, это называется не налогом, но я не поверю, что эти десятки предприятий функционировали с огромными оборотами и ничего они не платили. Иначе их давно бы "отжали", они уже находились бы в руках других людей.
Это заявление имеет другую цель. Это информационная борьба. Сегодня Ахметову блокаду устроили патриотически настроенные граждане. И если не будет такой риторики со стороны группы его финансовой, то это еще более осложнит положение этой группы в глазах граждан.
Это еще и аргумент противникам блокады?
— Это просто инструмент информационной борьбы. Кроме того, что зарплату работают получали, они ее же тоже тратили на тех территориях.
Мне еще интересно, почему никто не ставит другой вопрос: а были ли кредиты у тех же предприятий Ахметова или доли с российскими представителями, или кредиты в российских банках под эти предприятия? Тоже бы интересно узнать, потому что говорят, что некоторые предприятия — это структура Ахметова, это структура Таруты - на 80% принадлежат российским банкам.
Понятно, что стороны зарабатывали на этом сумасшедшие деньги, причем драли, с одной стороны, с шахтеров донецких, у которых за бесценок у них забирали этот уголь, с другой стороны, драли украинцев, которые платят ужасные тарифы, потому что им оприходовали этот уголь уже по цене "Роттердам+" или "Роттердам-", или "Гройсман+".
Мы насчитали шесть миллиардов гривен только на разнице в цене между углем, который покупался в Донецке, и ценой по Украине. Некоторые мои коллеги считают, что это 20 миллиардов гривен. Сумасшедшие деньги зарабатывали.
Угольная схема последние три года в Украине полностью собой заместила знаменитую нефтегазовую схему, на которой сформировались целые плеяды украинских олигархов, начиная с Лазаренко.
Представители группы СКМ напомнили, что всего с начала конфликта на Донбассе заплатила группа предприятий в госбюджет более 100 миллиардов гривен налогов, 10% из которых обеспечили отчисления предприятий, работающих именно на неконтролируемой Украиной территории.
— Это важное заявление. Я поддерживаю торговлю и ее расширение. Я считаю, один из ключевых инструментов реинтеграции этих территорий — как раз усиление украинского экономического, культурного, информационного присутствия на этих территориях.
Поэтому я считаю в любом случае блокаду очень вредным инструментом, антиукраинским, антигосударственным, но давайте до конца честно говорить: нет здесь белых и пушистых. Нет здесь черных. Здесь все серые. Здесь у всех рыльце в пушку в этой ситуации – и у правительства, которое покрывало эту схему, и у группы Ахметова, которая имела суперприбыли, и у сепаратистов, которые пытаются сегодня шантажировать и "отжимать" эту собственность. То есть пострадавшими здесь только являются простые украинцы по обе линии разграничения.
Вакуум этой честности и стал благодатной почвой, на которую вторглись активисты и наши блокадники. Они понимают, что никто ничего им честно сказать не сможет, выйти и резко ответить, публично выступить против из этих сторон. Они сегодня занимают этот вакуум власти и дискредитируют параллельно всех игроков в этой схеме.
О РАЗГОВОРЕ ПОРОШЕНКО С ПУТИНЫМ И ДОКТРИНЕ ИНФОРМБЕОПАСНОСТИ
Администрация президента Петра Порошенко сообщила, что состоялись переговоры между главами Украины и РФ. Эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату". Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения о них не было.
Как вы прокомментируете проведение переговоров между Порошенко и Путиным?
— Это только в этом году. Мы же понимаем, что они постоянно созваниваются. Сколько еще созваниваются руководители администраций, другие чиновники?
Доктрина информационной безопасности в форме указа президента подписана и утверждена. Насколько она важна для страны?
— Странно, что такая доктрина принимается в 2017 году, а не в 2014-м. Наверное, это означает, что цель этой доктрины не внешняя, не защиты территориальной целостности, суверенитета и т.д., а борьба с "Шатуном".
Сама по себе доктрина готовилась в недрах Министерства информационной политики, но не обсуждалась с обществом. Какие-то кулуарные чиновники ее обсуждали. Общество ее не обсуждало.
А мне кажется, эта доктрина несет существенные риски и вызовы для прав человека, для свободы слова. Ей необходимо было обеспечить общественное обсуждение. Вместе с тем, необходимо понимать, что сама доктрина – это определенная концепция, это не нормативный документ даже. Из этого документа не проистекают ни права, ни обязанности граждан, каких-то юридических лиц, средств массовой информации.
Положения этой доктрины должны быть реализованы в законах и подзаконных нормативно-правовых актах, то есть разного рода приказах, инструкциях и т.д. Вот это надо внимательно отслеживать.
Было сообщение, что уже Министерство информационной политики собирается запретить какие-то сайты антиукраинские. Тоже было бы интересно посмотреть, по каким критериям отбираются эти сайты, кто их рассматривает и почему без общественного обсуждения.
Доктрина – это как инструмент, как лопата. Лопатой можно дерево посадить, можно соседу голову проломить. И вот сегодня у нас вызывает опасность государство в нынешнем его виде и определенные сомнения в отношении того, что оно взяло эту лопату не для того чтобы дерево садить, а голову кому-то проломить.
В документе сказано, что актуальной угрозой национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере является осуществление специальных информационных операций, направленных на подпитку панических настроений, обострение социально-экономической ситуации. Теоретически этой статьей вводится запрет на любую критику действий власти?
— Зачем вы сегодня сообщили, что горняки погибли? Это же панику разжигает и недоверие к власти.
Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" заявил, что обстрелы Авдеевки показывают, что украинскую армию выбивают с подступов к Донецку.
А председатель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин в эфире "ГС" сообщил, что ремонтные бригады не могут приступить к ремонту, поскольку не уверены в соблюдении режима тишины.