Насиров до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимации - адвокат

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Глава Государственной фискальной службы Роман Насиров находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает "112 Украина", ссылаясь на данные адвокатов.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

"По словам адвоката, господин Насиров до сих пор в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении. Говорить с ним они сейчас не могут", — говорится в сообщении.

Детективы на данный дежурят под палатой Насирова. С адвокатами они ожидают представителей НАБУ.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

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Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.