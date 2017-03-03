Насирова подозревают в нанесении ущерба на сумму 2 млрд грн - САП

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Председатель Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Роман Насиров подозревается в совершении действий, которые нанесли государству ущерб на сумму 2 млрд грн, заявил начальник четвертого отдела Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Роман Сивкив.

В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

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По его словам, следствие считает, что Насиров принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых. Это помогло народному депутату Александру Онищенко реализовать коррупционные схемы, которые ему инкриминируются, передает ТСН.

Сивкив отметил, что когда детективы НАБУ прибыли в ведомственную больницу "Феофания", чтобы вручить Насирову сообщение о подозрении, то их пытались не пустить, мотивируя это тем, что уже не приемное время, однако детективы все же попали внутрь.

Ранее о задержании Романа Насирова в ведомственной больнице "Феофания" в Киеве сообщил народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.