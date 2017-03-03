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    Иль ты приснилось мне... Подозрение Насирову

    Тема:

    Обыски в ГФС и задержание Насирова (20)

    (обновлено: )37910
    В интернете появилось видео, как детективы НАБУ зачитывали подозрение главе ГФС Роману Насирову, который находится в больнице "Феофания". По словам адвокатов, во время зачитывания подозрения Насиров находился без сознания.
    Страна/Youtube

    В ночь на пятницу детективы НАБУ вручили Роману Насирову подозрение. После этого медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-ий корпус, в реанимацию. По словам врача, у Насирова диагностировали инфаркт.

    Позже в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины СМИ подтвердили информацию о задержании Насирова в рамках расследования так называемого "газового дела Онищенко", однако не смогли уточнить, вручено ли подозрение главному фискалу. Адвокаты Насирова вскоре опровергли информацию о его задержании.

    Смотрите также: Насирова перевозят в реанимацию после вручения подозрения

    Кроме того, адвокаты заявили, что сотрудники НАБУ вручили подозрение, когда глава ГФС уже был без сознания. Таким образом, утверждают они, вручение подозрения является незаконным.

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