НАБУ готовит ходатайство об избрании меры пресечения Насирову

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Национальному антикоррупционному бюро поручено готовить ходатайство об избрании меры пресечения главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

"В настоящее время дано поручение детективам готовить соответствующие ходатайства об избрании меры пресечения в отношении председателя ГФС Насирова, а также ходатайство об отстранении его от должности", — приводит его слова "112 Украина".

Холодницкий отметил, что был проведен ряд следственных и процессуальных действий.

"В том числе и обысков в разных помещениях и на разных объектах. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках "газового дела" безосновательно предоставлял рассрочки по уплате налоговых обязательств ряду предприятий. Он давал их тогда, когда не было еще официальных выводов из территориальных органов ГФС. Следствие считает, что действиями Насирова нанесен ущерб государственному бюджету в сумме около 2 млрд грн", — добавил он.

Главе фискальной службы в четверг вечером вручили подозрение по делу депутата Верховной Рады Александра Онищенко. Насиров был задержан в клинике "Феофания" во время проведения обыска в рамках расследования "газового дела". По информации адвоката Насирова, чиновника подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 миллионов долларов.