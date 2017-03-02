Порошенко дважды говорил с Путиным о ситуации в ДНР

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко дважды говорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации в Донбассе, сообщает в четверг агентство УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента.

"Во время обострения ситуации в Донбассе, чтобы остановить постоянные обстрелы Авдеевки и восстановить энергоснабжение города, а также чтобы освободить… Олега Сенцова, Романа Сущенко, президент Украины провел два телефонных разговора с президентом России", — цитирует издание пресс-службу.

В пресс-службе отметили, что эти контакты состоялись в координации с европейскими партнерами по "нормандскому формату".

"Из-за того, что разговоры были безрезультатными, отдельного сообщения на сайте главы государства не было", — заявили в пресс-службе.

Ополченцы и силовики в конце января заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявляли чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, жители которой почти неделю оставались без света, тепло- и водоснабжение осуществлялось с перебоями.

Ранее российская газета "КоммерсантЪ" сообщила, что Петр Порошенко и Владимир Путин с начала текущего года уже четыре раза беседовали по телефону.