Бортник: в Украине началось переосмысление накрывшего страну кризиса

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Реализация минских соглашений пробуксовывает, и на этом фоне в Украине и за ее пределами один за другим появляются альтернативные планы разрешения кризиса в Донбассе. "Формула Штайнмайера", "план Эйро", план Медведчука, статьи Пинчука и Филипчука, планы Таруты и Балоги, а теперь еще и "план Артеменко"…

Почему эти планы стали появляться, как грибы после дождя? И способны ли они реально повлиять на украинскую политику?

Новая администрация США ищет какой-то компромиссный план, и сегодня политики, общественные деятели, не только внутри страны, но и иностранные, пытаются стать коммуникаторами, проводниками этого нового плана, заявил в комментарии РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сами по себе эти новые планы – они как капли. Они, по большому счету, ни на что не влияют, но это сегодня уже напоминает поток, который начинает серьезно влиять и формировать отношение американского истеблишмента, новой администрации к украинскому кризису", – сказал эксперт.

По его мнению, эта конкуренция за близость, за попытку понять, прочувствовать настроения новой американской администрации, она и обуславливает, с одной стороны, количество этих планов.

"А с другой стороны, и в обществе, и в политикуме есть рациональное понимание, что нынешний изоляционизм, который предлагается президентом Украины, негибкость иррациональных позиций, они ведут только к усугублению кризиса в Украине, к декапитализации всей страны и в политическом, и в финансовом плане. Все теряют – от олигархов до простых граждан, стоимость недвижимости которых серьезно провалилась. И это тоже в какой-то мере попытка разрешить эту позицию", – сообщил Бортник.

Политолог подчеркнул, что эти планы сами по себе по большому счету даже планами назвать сложно – "это какие-то определенные идеи, но они демонстрируют, что, все же, переосмысление украинского кризиса началось уже в полной мере в Украине".

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"И то, что эти планы были практически невозможны в 2014 году… Хотя я одним из первых предлагал тогда крымский кондоминимум – то есть совместное управление Крымом, – но тогда их практически не слышали. А сегодня общество дозревает в крайнем случае до какой-то реакции на эти планы", – добавил эксперт.

В целом, считает он, эти планы – маркеры переосмысления элитарного, социального кризиса, отношений с Россией, и ситуации на Востоке.

"Но в нашей стране как всегда общество и представители истеблишмента – впереди государства и впереди власти. Власть как всегда не успевает, как всегда находится где-то в хвосте, в плену своих иллюзий", – подытожил Руслан Бортник.