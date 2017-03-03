Марунич: Вы недовольны? Рост тарифов прописан в Соглашении об ассоциации с ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине с 1 марта тарифы на электроэнергию выросли в среднем на четверть по сравнению с действующими тарифами с 1 сентября 2016 года и составили: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч – 0,9 гривны, свыше 100 – 1,68 гривны. Данное повышение тарифов, по утверждению НКРЭКУ, станет последним в 5-этапном росте цен, который стартовал в 2015 году.

"Корень всего происходящего находится в тех документах, которые имплементировала украинская власть, и к которым все общество якобы стремилось, начиная с 2013 года и до 2013-го года. Это тот процесс, который называется евроинтеграцией.

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Если внимательно изучить Соглашение об ассоциации, этот достаточно объемный документ, из которого потом перекочевали в различного рода нормативные документы (в коалиционные соглашения, программы Кабинета министров) нормы, то там прямо написано, что тарифы на энергоносители и жилищно-коммунальные услуги должны быть рыночными", – сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич на пресс-конференции "Тарифы на электроэнергию снова выросли. Потребитель заплатит за все" в РИА Новости Украина.

По словам эксперта, в рыночной экономике не может быть не рыночных тарифов, и с точки зрения либеральной модели любое субсидирование – это зло.

"И этот постулат, эта максима была взята из Соглашения об ассоциации, на что украинское правительство подписалось само, опираясь на некую "волю народа" (народ же хотел, очевидно, этого), и начало эту программу реализовывать. Более того, назвали это реформами, и эту часть реформ уже, по сути, реализовали опережающими темпами", – пояснил Марунич.

При этом эксперт уверен, что от такой модели отказаться невозможно, даже если поменять властную команду.

"Для того чтобы изменить ситуацию, нужно кардинально изменить внешний политический курс страны. В рамках текущей модели другого не быть в принципе, поэтому никто тарифы снижать не будет.

Более того, их будут повышать в рамках взятых на себя обязательств, и по-другому нельзя. Рыночная экономика, если взять ее в классическом виде, именно так и должна работать, и это правда: не можете вы заплатить за природный газ, не можете заплатить за электрическую энергию, пожалуйста, вот Бог, а вот порог – есть сельская местность, есть дрова", – сказал Марунич.

Эксперт прогнозирует, что в обстоятельствах, когда тарифы на услуги ЖКХ выросли в несколько раз, а доходы населения при этом уменьшились, неизбежно будет расти градус общественного негодования.

"Но ничего не поделаешь, нужно либо жизнь поменять, или она должна поменяться сама, либо модель поменять. Власть четко выполняет взятые Украиной обязательства, нужно отдать им должное, и, наверное, те, кто за нынешнюю власть голосовал, тоже должны поддерживать эту политику и не должны возмущаться платежками.

Платежки – не космические, они отвечают реалиям. Хотим строить рыночную экономику, должны платить, не хотим – выбираем тех людей, которые предлагают альтернативные подходы, и стоим что-то другое. Все остальное – это только борьба с последствиями, а не с причинами. А бороться с последствиями – глупо", – подытожил эксперт.