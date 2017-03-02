Марунич: рост коммунальных тарифов обусловлен внешней политикой Украины

"Корень всего происходящего находится в тех документах, которые имплементирвала украинская власть. (…) Если внимательно изучить соглашение об ассоциации, там написано, что в Украине цены на жилищно-коммунальные услуги должны быть рыночными", — заявил Марунич.

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Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ и проработать возможные меры по совершенствованию механизмов госрегулирования деятельности в этой сфер.