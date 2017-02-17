Продолжение блокады в Донбассе приведет к повышению тарифов - Розенко

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Дальнейшее блокирование энергопоставок с неподконтрольных территорий Донбасса может привести к росту тарифов на услуги ЖКХ, а также к ухудшению показателей экономики, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

"Для украинского угля, который мы закупаем у украинских предприятий, не действует цена 3 000 гривен. Если мы хотим, и "блокадники" хотят, чтобы мы закупали на внешних рынках угля по "Роттердам +" и платили за это цену выше трех тысяч гривен, они должны говорить и дальше, что вследствие этого нынешняя цена на электроэнергию должна вырасти еще минимум на 30%. Пусть они выходят к людям и говорят о том, что следствием их блокады станет повышение жилищно-коммунальных услуг, услуг энергетики на 30% и так далее. Это будет честный разговор", — сказал Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

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"Я думаю, что Министерство энергетики и предприятия, которые закупают уголь, используют уголь, имеют план "Б". Относительно того, что делает правительство, то, безусловно, принятие соответствующих решений Кабинетом министров Украины и СНБО – это как раз путь, в том числе, для решения энергетических проблем относительно переговоров. Я полный сторонник проведения переговоров. Надо объяснять ситуацию обществу, надо говорить с теми людьми, которые организовали эту блокаду. Ибо я убежден, что большинство людей используют втемную. И еще и еще раз надо говорить, что там есть ребята, которые воевали с войсками РФ. И сегодня Россия использует их в борьбе против украинского государства", — убежден вице-премьер.

"Те прекрасные показатели, которые мы получили в конце года по росту ВВП, по росту экономики Украины, могут, к сожалению, очень резко ухудшиться, если мы будем иметь такие катастрофические последствия блокирования предприятий, относительно закрытия украинских предприятий. Я убежден, что правительство не допустит таких социальных взрывов и социальных последствий", — резюмировал Розенко.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.