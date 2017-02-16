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    В блокаде Донбасса очевидны минимум три состава преступления - Землянский

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (371)

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    Эксперт во вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что блокада происходит на территории подконтрольной Украине незаконными вооруженными формированиями.
    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит вопрос диверсификации поставок энергетического угля. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Дестабилизирующим фактором президент назвал перекрытие железнодорожных путей сообщения с временно неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе. Он добавил, что власти обязательно найдут пути разблокирования поставок угля с этих территорий. Порошенко считает, что Украина не должна отказываться от антрацита, который добывают в неподконтрольных районах региона.

    Блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
    facebook.com/volodymyr.parasiuk
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    Остановку поставок угля прокомментировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Остановка поставок произошла не по причине событий на неподконтрольных территориях. Блокада происходит на территории подконтрольной Украине незаконными вооруженными формированиями, среди которых находятся и украинские депутаты, среди этих людей. То есть, извините меня, я со своим скудным юридическим образованием как минимум три состава преступления уже назову, по которым можно квалифицировать подобного рода действия. Первое – это незаконные вооруженные формирования, второе – это перекрытие железнодорожных путей и третье – это ограничение поставок энергоносителей на стратегические объекты", — отметил эксперт.

    Также он оценил вероятность остановки блокады силовыми методами.

    "Мне сказать сложно, потому что, еще раз, правительство никак не реагирует на то, что происходит на сегодняшний день, именно с правовой точки зрения. Вчера господин Гройсман заявил, что он призывает разблокировать. Мне не совсем понятно. Мы с вами можем призывать разблокировать как частные лица. Но когда об этом говорит премьер, в подчинении которого находится МВД, или мы говорим о Минобороны, или другие силовые структуры, как можно призывать? Ему нужно отдавать приказы для того, чтобы закрыть этот вопрос и разблокировать поставки угля, нужно перестать шантажировать всю страну, в конце концов", — считает Землянский.

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