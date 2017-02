Трамп наделал много шума из-за Крыма: версии, подоплека и инсинуации

Владимир Матвеев, обозреватель

Риторика вокруг заявлений президента США Дональда Трампа является, прежде всего, популистской, поскольку в самих США представители старого истеблишмента продолжают оказывать колоссальное давление на президента из-за обозначенного им курса на неоизоляционизм и налаживание отношений с Россией.

С целью дискредитации президента Трампа соратники Обамы-Клинтон, либералы и назначенные еще Обамой руководители спецслужб США сознательно раздувают скандалы вокруг экс-советников Трампа Пола Манафорта и Майкла Т. Флинна, вбрасывая одновременно информацию о возможном возвращении в большую политику Хиллари Клинтон и "возврате" Крыма.

В краткосрочной перспективе они стремятся спровоцировать раскол между Трампом и неспокойным республиканским Конгрессом, в среднесрочной — привести к кризису Администрации, а в долгосрочной – постараться добиться импичмента президента Трампа.

Сам президент США Дональд Трамп пока лишь поставил вопрос об "излишней мягкости" администрации Барака Обамы по отношению России, отметив, что именно при его предшественнике удалось "взять" Крым. Об этом он написал у себя в Твиттере: Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?

Накануне, 14 февраля, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине. "Президент Трамп очень четко дал понять, что он ожидает от российского правительства деэскалации конфликта в Украине и возврата Крыма", сказал Спайсер на ежедневном брифинге.

В то же время, подчеркнул он, президент США стремится к добрым отношениям с Россией и ожидает таковых.

Представители Кремля и Министерства иностранных дел России заявили, что присоединенный Крым является российской территорией, и его принадлежность не подлежит обсуждению.

Ранее, во время телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным Трамп не поднимал тему Крыма, сказал в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь, в Киеве на Банковой, слова Спайсера о Крыме назвали "хорошим заявлением". Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко положительно оценил заявление Белого дома о том, что Россия должна передать Крым Украине. Об этом он написал в своем Twitter.

До сих пор западные страны называли главным условием пересмотра санкций в отношении России выполнение Минских соглашений по урегулированию ситуации на востоке Украины, а требование возвращения Крыма отошло на задний план.

Однако в начале февраля новый постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что санкции против России будут оставаться в силе не только до выполнения Минских соглашений, но и пока Крым не будет передан Украине, передает ВВС. Ранее сам Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы наладить отношения с Россией.

Наряду с тем, сами американцы в настоящее время приблизительно одинаково разделились по вопросу, одобряют ли они деятельность Дональда Трампа на посту президента США. Об этом свидетельствует опрос телекомпании Fox News: 48% опрошенных заявили, что одобряют действия Трампа, а 47% — что не одобряют ее.

Показательно, что на днях американские СМИ на фоне отставки советника Трампа Флинна сделали вброс информации о том, что Хиллари Клинтон собирается снова "побороться за кресло в Белом доме" в 2020 году. Тон задал журнал Politico, опубликовавший статью "Хиллари Клинтон снова борется за президентский пост. Есть доказательства".

По мнению ряда западных экспертов, дело также в том, что информацию об Украине Трампу готовит посольство США в Киеве и Госдепартамент, где работают много сотрудников, назначенных еще Обамой.

В другом своем твиттере Трамп также высказал предположение, что сотрудники американских спецслужб намеренно снабжают прессу "компроматом" на лиц из окружения президента.

Как бы та ни было, изменить мнение по украинскому вопросу Трампу со временем поможет личная встреча с президентом Путиным.

Сейчас эксперт вашингтонского института Брукингса и почетный профессор Школы управления Гарвардского университета Марвин Кальб считает, что скандал, связанный с отставкой Флинна, "только начинает разгораться", передает Голос Америки.

Помимо этого, скандал с телефонными переговорами экс-советника затрудняет попытки договориться с Россией, и тем более – ослабить или отменить санкции в отношении Москвы.

Спикер палаты представителей Конгресса США республиканец Пол Райан в среду, 15 февраля, заявил, что готов поддержать межпартийную инициативу сенатора-республиканца Джона Маккейна о преобразовании санкций в отношении России, введенных во время правления Барака Обамы, в закон.

Такая мера может быть принята в случае, если Трамп сделает попытку отменить или ослабить антироссийские штрафные меры. "Если эти санкции решат смягчить, я точно поддержу включение их в свод законов", сказал он в интервью медиакомпании MSNBC.

Наряду с этим, по мнению британского политолога и писателя Анатоля Ливена, "мало какие приоритеты администрации Трампа подвергались столь сильной критике со стороны американского внешнеполитического истеблишмента, как желание президента улучшить отношения с Россией", пишет он в The New York Times.

По мнению Ливена, Москва должна быть "естественным союзником" Вашингтона в борьбе с исламистским экстремизмом. "Снижение напряжения в отношениях с Россией позволит США сконцентрироваться на более важных геополитических вопросах", пишет он.

Британский политолог считает, что налаживание отношений с Россией может начаться в Украине и основываться на достижении компромисса в рамках Минских соглашений 2015 года.

"США должны работать вместе с Россией над компромиссом в Донбассе, который необходимо демилитаризировать и обезопасить под контролем миротворческих сил ООН, - говорится в статье. — Параллельно российскую аннексию Крыма нужно признать (поскольку заставить Россию отдать полуостров может разве что мировая война)". Однако Ливен отмечает, что признание должно быть посредством отмены антироссийских санкций, а не на юридическом уровне.