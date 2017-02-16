Украинские футболисты в Европе: грустная история, или провал за провалом

УНИАН

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Историю выступлений украинских футболистов зарубежом даже с натяжкой не назовешь успешной. За 26 лет независимости, пожалуй, лишь один украинец по-настоящему заявил о себе в футбольной Европе. Речь о нынешнем тренере сборной Украины Андрее Шевченко, который в составе итальянского "Милана" и английского "Челси" выиграл все, что только возможно.

Выступали на хорошем уровне в 2000-х Олег Лужный, Андрей Воронин, Виктор Скрипник и Анатолий Тимощук, которые, не будучи основными игроками своих клубов, все же внесли весомый вклад в их историю.

"Развод" Калитвинцева

Что до остальных футбольных пилигримов, которые в разное время пытали счастья в заморских странах, то их попытки устроить свою жизнь вне Украины, как правило, заканчивались неудачно.

Одним из первых Украину в конце 1990-х на волне популярности покинул капитан "Динамо" Юрий Калитвинцев. Будучи одним из ключевых игроков в легендарной команде Валерия Лобановского, талантливый полузащитник погнался за длинным рублем и согласился на хорошее финансовое предложение скромного турецкого "Трабзонспора".

Условия личного контракта в новой команде были внушительными: "подъемные" – 20 процентов от общей суммы трансфера, солидная зарплата, премиальные за победы и дополнительные бонусы за каждый выход на поле. Но по факту, своих денег украинец так и не увидел.

После задержки длиной в пять месяцев Калитвинцев при первой же возможности уехал из Турции. Вернувшись с берегов Босфора, футболист сыграл еще десять матчей за скромный киевский ЦСКА и завершил карьеру.

Провал Реброва

Неудачным оказался отъезд из Украины и нынешнего тренера "Динамо" Сергея Реброва, которого в конце 1990-х боялись едва ли не все вратари футбольной Европы.

За молодым бомбардиром охотились ведущие клубы, но его выбор пал на лондонский "Тоттенхэм", который сделал игроку и его клубу более солидное финансовое предложение.

Но в Англии у Реброва не сложилось. Чтобы оценить степень провала, достаточно напомнить, что совсем недавно британские спортивные СМИ назвали украинца самым провальным трансфером за всю 130-летнюю историю "Тоттенхэма". После Лондона карьера Реброва пошла по нисходящей – два сезона в турецком "Фенербахче", один – в английском "Вест Хэм Юнайтед", возвращение в "Динамо" и футбольный закат в казанском "Рубине".

Неудачи Чигринского

Вряд ли назовешь успешной и зарубежную карьеру еще одного украинца – Дмитрия Чигринского. Выиграв в составе донецкого "Шахтера" Кубок УЕФА, защитник заинтересовал не кого-нибудь, а саму испанскую "Барселону".

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Блестящее будуще футболисту пророчил сам гениальный тренер каталонцев Пеп Гвардиола, но по факту все оказалось с точностью наоборот. Да, себе в актив Чигринский может записать звание чемпиона Испании, но его вклад в успех "Барселоны" был невелик. Проведя за каталонцев более чем скромное количество матчей, футболист в скотом времени отправился обратно в Донецк.

В настоящее время после череды травм и выступлений в "Шахтере" и "Днепре" Чигринский пытается реанимировать карьеру в греческом АЕКе. Хотя, и здесь его выступления сложно назвать успешными – с начала сезона футболист сыграл всего лишь семь матчей.

Пасут задних

Явно не клеится зарубежная карьера и у одного из самых талантливых украинских игроков в новейшей истории – Евгения Коноплянки. Со скандалом сбежав от олигарха Игоря Коломойского и "Днепра", футболист до сих пор не может раскрыть свой талант в Европе.

Несмотря на то, что в составе испанской "Севильи" игрок стал победителем Лиги Европы, ему так и не удалось стать здесь своим. После сезона в столице Андалусии, Коноплянку отправили в аренду в немецкий "Шальке", где полузащитник также не блещет результативностью.

Да и остальные футболисты, которые в настоящее время играют зарубежом вряд ли могут сказать, что проводят лучшее время в своей карьере. Нестабильны в немецком "Дармштадте" Артем Федецкий и Денис Олейник, которые, в основном, выходят на замену, растерял бомбардирские навыки в испанской "Гранаде" Артем Кравец, потеряли доверие тренеров вратарь Денис Бойко из "Малаги" и Александр Зинченко из голландского ПСВ. Турецкий же "Карабюкспор", за который иногда забивает Евгений Селезнев, слишком слаб, чтобы называть его солидным европейским клубом.

Привычка – вторая натура

Сложно сказать, что происходит с талантливыми украинскими футболистами, когда они попадают в заграничные клубы. Возможно, привыкнув быть первыми парнями на деревне в Украине, игроки теряются в статусе "таких как все" в Европе.

Если в украинском чемпионате, играя с условной "Волынью", можно, валяя дурака, пачками забивать голы, то в серьезных западных лигах такие номера не пройдут. Тем более, что в Европе приходится выдерживать конкуренцию не с футбольными посредственностями, а с теми, кто чуть ли не круглосуточно готов бороться за место в основном составе.

В серьезных клубах никто не будет выпускать на поле за прошлые заслуги – доказывать, что ты лучший нужно в каждой игре, здесь и сейчас. Судя по всему, к суровым реалиям европейского футбола захваленные болельщиками и прессой украинские исполнители оказываются попросту не готовы.