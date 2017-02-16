Демократы США требуют вернуться к расследованию "связи Трампа с Россией"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Комитет по вопросам разведки палаты представителей Конгресса США должен расследовать возможные связи окружения президента Дональда Трампа с Россией, заявил заместитель главы комитета демократ Адам Шифф.

"Эти обвинения о том, что между (избирательной) кампанией Трампа и Россией был тайный сговор, находятся в центре того, что нам нужно расследовать в комитете по разведке. Мы, конечно, намерены это сделать", — заявил Шифф на пресс-конференции.

Его поддержал второй по должности представитель демократов в палате Стени Хойер.

"С учетом того, что произошло в ходе кампании и тех связей (с РФ), которые были в связи, мое убеждение в том, что нам нужен очень серьезный комитет в палате представителей и в сенате, слушания по надзору, чтобы добраться до сути", — сказал Хойер.

В настоящее время большинство в палате представителей Конгресса США контролируют республиканцы, представитель которых Девин Нуньес возглавляет и комитете по разведке. Этот конгрессмен ранее выражал поддержку Трампу и, как и он, предлагал расследовать появление утечек в американских СМИ с информацией из спецслужб о членах команды президента.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что после избрания готов рассмотреть вопросы признания Крыма российским регионом и отмены антироссийских санкций.

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Однако после отставки советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, администрация США стала использовать более воинственную риторику. В частности, пресс-секретарь Белого дома во вторник заявил, что Трамп ждёт возврата Крыма Украине и исполнения РФ минских соглашений. Трамп же в своём Twitter назвал переход полуострова в состав РФ "захватом".

В понедельник вечером, 13 февраля, Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.