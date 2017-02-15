Путин и Трамп не обсуждали Крым в ходе телефонной беседы - Песков

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не затрагивал тему Крыма, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не поднимался", — сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Как заявил Песков, исчерпывающая информация о телефонном разговоре уже была приведена. "Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули", — сказал Песков.

Телефонный контакт Путина и Трампа состоялся 28 января 2017 года.

Россия продолжит прикладывать усилия по деэскалации конфликта в Украине и намерена по-прежнему терпеливо и последовательно разъяснять партнерам, включая США, причины вхождения Крыма в состав РФ, тема возвращения полуострова не обсуждается и обсуждаться с зарубежными партнерами не будет, заявил Песков.

"Что касается Крыма. Вы знаете, что президент России весьма терпеливо и весьма последовательно своим партнерам и своим собеседникам разъясняет те причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у РФ и стать частью РФ. Президент весьма терпеливо и последовательно рассказывает историю того самого переворота, который произошел на Украине и который во многом спонсировался из-за рубежа", — сказал Песков журналистам, комментируя заявление пресс-секретаря Белого дома.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым".

"Будучи одним из гарантов Минского процесса вместе с партнерами в Берлине и в Париже, Россия прикладывала и будет дальше прикладывать максимум усилий для деэскалации этого конфликта и нахождения политического решения. В этом плане мы весьма терпеливо, я сказал, что это делается последовательно и подробно…, на самых различных уровнях российская сторона продолжит так последовательно и развернуто доносить свою аргументацию до наших партнеров, в том числе партнеров в Вашингтоне", — отметил Песков.

"Что касается возвращения Крыма, то эта тема не будет обсуждаться, ибо она не может обсуждаться. Россия не обсуждает вопросы, связанные со своей территорией с зарубежными партнерами. Мы также рассчитываем на то, что все-таки контакты будут налажены и нам представится возможность по-деловому, спокойно и конструктивно доносить свою аргументацию до американских партнеров", — добавил пресс-секретарь президента.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.