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    В мире

    Флинн назвал преступлением утечку его разговора с послом РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (310)

    (обновлено: )8
    Бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн опроверг информацию о том, что он обсуждал отмену санкций с российским послом Сергеем Кисляком.
    Майкл Флинн
    Daily Caller

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Экс-советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн, ушедший накануне в отставку, заявил, что не обсуждал с российским послом Сергеем Кисляком отмену санкций.

    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia
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    Флинн дал интервью сетевому изданию Daily Caller в понедельник, еще до своей отставки. Интервью было опубликовано в ночь на среду по киевскому времени.

    "Это не касалось санкций. Это было насчет 35 людей, которых выгнали. А вот как оно оказалось. В целом это было так: "Смотрите, я знаю, что случилось. Мы все это изучим". Я никогда не говорил ничего вроде "Мы пересмотрим санкции" или что-то в таком духе", — заявил Флинн.

    Администрация Барака Обамы 29 декабря ввела против России очередной пакет санкций, частью которого была высылка 35 российских дипломатов.

    Флинн также назвал преступлением утечки в прессу его разговора с Кисляком, который предположительно был подслушан спецслужбами. "Вы называете это утечками. А это преступное деяние. Это преступление", — сказал Флинн.

    ​В понедельник вечером Флинн покинул свой пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

    На прошлой неделе электронная версия газеты Washington Post сообщила, что Флинн обсуждал антироссийские санкции с послом РФ в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Дональда Трампа. Ссылаясь на "нынешних и бывших официальных лиц США", издание отмечает, что переговоры "давали Кремлю незаконный сигнал о том, что Москва может ожидать ослабления санкций, которые предыдущая администрация президента Барака Обамы ввела против РФ за предполагаемые кибератаки на выборы в США в 2016 году".

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    По данным газеты, Флинн сперва опроверг, что он обсуждал санкции с Кисляком, но затем через своего официального представителя пояснил, что "имел в виду то, что, хотя он не помнит, чтобы санкции обсуждались, он не может однозначно сказать, что данный вопрос не поднимался".

    Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что никаких разговоров об отмене санкций между РФ и США не было.

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