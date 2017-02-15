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    Режиссер Майкл Мур призывает к импичменту президента США Трампа

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    Режиссер-документалист Майкл Мур, работающий в жанре острой политической сатиры, призвал президента США Дональда Трампа самого подать в отставку.
    Режиссер Майкл Мур
    RIA News Юрий Чичков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Американский режиссер-документалист Майкл Мур предложил президенту США Дональду Трампу самостоятельно покинуть Белый дом, иначе в отношении него будет инициирован импичмент.

    "Ну, Дональд Трамп, сейчас в Вашингтоне полдень и, кажется, ты все еще сидишь в нашем Овальном кабинете. Я даю тебя времени до утра, чтобы ты ушел", — написал Мур в своем микроблоге Twitter. В следующем сообщении он добавил, что это "можно сделать по-хорошему – ты (Трамп – ред.) уйдешь в отставку, или по-плохому – импичмент".

    Ранее Мур сравнил подходы избранного президента США Дональда Трампа и бывшего лидера страны Джорджа Буша-младшего к нацбезопасности, предупреждая, что при Трампе в стране может произойти крупный теракт, как это некогда произошло при Буше.

    Также в ходе предвыборной кампании Трампа Мур выпустил фильм "Трампландия", который представляет собой шоу с участием лишь одного актера – самого Майкла Мура. Основной посыл — за считанные дни до президентских выборов в США убедить сторонников Дональда Трампа подумать дважды, прежде чем отдать свои голоса за кандидата от Республиканской партии. "Какова миссия Мура?— Вернуть Америке здравый смысл", — написано в аннотации к фильму в iTunes.

    Режиссер-документалист Майкл Мур работает в жанре острой политической сатиры. В 2002 году он стал лауреатом премии "Оскар" за документальный фильм "Боулинг для Колумбины".

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