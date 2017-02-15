Кампания Трампа контактировала с разведкой РФ перед выборами в США - СМИ

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США, пишет New York Times со ссылкой на четырех американских чиновников.

"Записи телефонных разговоров и перехваченные звонки свидетельствуют о том, что члены президентской кампании Дональда Трампа 2016 года, а также другие соратники Трампа неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в течение предвыборного года", — говорится в статье.

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Газета уточняет, что среди источников есть как бывшие, так и работающие в настоящий момент чиновники, которые пожелали остаться неназванными, поскольку расследование засекречено.

По данным трех чиновников, американские правоохранители и службы разведки перехватили сообщения примерно в тот период, когда начали находить доказательства того, что Россия пыталась повлиять на выборы в США при помощи взлома Национального комитета Демократической партии. После этого разведслужбы стали выяснять, были ли члены кампании Трампа в сговоре с Россией при проведении хакерских атак или других попыток повлиять на выборы, пишет газета. Пока никаких доказательств такого сговора обнаружено не было, сообщили изданию несколько американских чиновников.

По их словам, перехваченные разговоры свидетельствуют об участии не только представителей из команды Трампа, но и об участии других лиц из его окружения. Как сообщили источники газеты, с российской стороны в контактах якобы также участвовали представители властей, не связанные с разведкой.

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По данным общавшихся с газетой чиновников, в контактах участвовал Пол Манафорт — бывший руководитель предвыборного штаба Трампа и экс-советник беглого экс-президента Украины Виктора Януковича. Сам Манафорт отрицает эту информацию. Другие лица из окружения Трампа, участвовавшие в контактах, не сообщаются.