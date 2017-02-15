Трамп назвал сообщения о "российских связях" попытками скрыть ошибки Клинтон

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что утверждения о "российских связях" его команды являются попытками скрыть ошибки Хиллари Клинтон, проигравшей ему выборы президента.

"Эти бессмысленные сообщения о российских связях являются просто попыткой скрыть многие ошибки, совершенные в ходе проигранной кампании Хиллари Клинтон", — написал президент в Twitter.

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 февраля 2017 г.

​Ранее неназванные американские чиновники заявили изданию New York Times, сославшись на данные о перехваченных телефонных звонках, что члены президентской кампании Дональда Трампа якобы неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США.

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В понедельник вечером советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн покинул пост и признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Ранее СМИ сообщили, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции, несмотря на опровержения по этому поводу со стороны представителей команды Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Флинн разговаривал с Кисляком, но их разговор передается неверно.