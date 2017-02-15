Трамп задался вопросом, не был ли Обама слишком мягок по отношению к РФ

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напомнил, что Крым вошел в состав РФ при прежней администрации США, и задался вопросом, не был ли экс-президент Барак Обама слишком мягок по отношению к России.

"Крым был взят Россией во время пребывания в должности Обамы. Был ли Обама слишком мягок к России?" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией на Украине и "вернет Крым".

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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