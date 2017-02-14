КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп ожидает, что РФ займется деэскалацией в Украине и "вернет Крым", заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он ожидает, что российское правительство займется деэскалацией насилия в Украине и вернет Крым", — сказал Спайсер на брифинге.

Он подтвердил, что Трамп также хочет "быть в состоянии поладить с Россией, в отличие от предыдущей администрации". "Чтобы мы могли решать многие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, включая "Исламское государство", — отметил пресс-секретарь.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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