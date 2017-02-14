Говорить о перезагрузке отношений РФ и США преждевременно - Кремль

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Говорить о "перезагрузке" и определенности вектора российско-американских отношений пока преждевременно, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас об этом говорить преждевременно. Вы знаете, что будет прорабатываться встреча. Пока не понятно, где и когда она может состояться, каких-либо договоренностей на этот счет нет. Вы знаете, что предстоит встреча министра иностранных дел и госсекретаря в обозримой перспективе", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос о возможной "перезагрузке" и об определенности вектора российско-американских отношений после избрания президентом США Дональда Трампа и его телефонного разговора с Владимиром Путиным.

"Пока каким-то образом ответить на ваш вопрос невозможно. Давайте все-таки не забывать, что еще и команда Трампа еще полностью не сформирована", — добавил он.

Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн покинул свой пост. По информации телеканала CNN его отставка может быть связана с его контактами с Россией.